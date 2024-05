Una serata nella surrealtà

Oggi alle 18 al teatro Sociale di Gualtieri va in scena lo spettacolo "The Barnard Loop" della compagnia DispensaBarzotti, anteprima del Terreni Fertili Festival, oltre che primo spettacolo del programma di Gulp, dedicato in particolare ai bambini. Tableaux in movimento e senza parole, le scene dello spettacolo raccontano la paura attraverso il percorso di un giovane uomo in una notte d’insonnia. Il ritratto intimo delle paure e delle ossessioni di Barnard, personaggio indeciso, stralunato e maldestro, ma che non perde occasione per rivelare la sua fragilità. Un omaggio al mistero, all’imprevedibile, al destabilizzante e al surreale. Una traversata onirica di stati fisici e mentali dove ripetizioni, ubiquità e memoria conducono un’illusione senza fine. Ingresso a 10 euro (ridotto a 8 e 6 euro). Informazioni: tel. 329-1356183.