Una sfilata con i magici abiti da sposa

Un pomeriggio indimenticabile domenica ad Acquabona con la piazza del paese addobbata per la grande kermesse della sfilata di giovanissime modelle con abiti di spose indossati per matrimoni tra gli anni ‘60 e il 2000. Le giovani indossatrici trasmettevano tanta emozione non solo alla sposa che lo aveva indossato per le nozze, ma alla folla che gremiva la piazza. Musiche adattate ad ogni singolo decennio e la brava speaker Linda che annunciava l’arrivo ogni singola indossatrice collegando il nome della ragazza a quello della signora che aveva offerto l’abito per l’occasione. Lo spettacolo è cominciato con l’’imboscata’, il blocco dei due sposi, Romana e Vittorio, che dopo un’approfondita interrogazione sono stati rilasciati, accompagnati in piazza da gendarmi. Gli abiti sono stati offerti da signore di Acquabona, Collagna, Vallisnera e Ramiseto e proposte dalle ragazze Lara Marta, Michela, Cristina, Francesca, Romana (imboscata con Vittorio), Caterina, Eugnia e Daria.

s.b.