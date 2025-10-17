Una sfilata-coraggio contro la malattia

Una sfilata "alternativa", dal titolo "Beauty vs The Best" è in programma per domenica 19 ottobre alle 18 all’auditorium Fellini-Masina di Reggiolo, per una passerella benefica tra eleganza e fantasia, accompagnata da musica e premi, con il ricavato che andrà al Day Hospital Oncologico guastallese. Viene proposta una sfilata animata in cui la moda non è fatta di stoffe pregiate, ma di sorrisi, di coraggio e di "quella voglia di divertirsi che rende ogni passo una piccola vittoria". Una passerella alternativa, tra sorprese, emozioni e risate, dove la vera eleganza è essere se stessi: anche con una scarpa spaiata o un improbabile boa di piume. "L’idea è nata da una donna speciale, una paziente che, grazie al suo percorso di terapia, oggi sta molto meglio. I nostri modelli e le nostre modelle non sono professionisti, ma protagonisti autentici, persone che meritano di essere celebrate per quello che sono: un esempio di vitalità, resilienza e di allegria", dicono gli organizzatori, tra i quali la dottoressa Manuela Londero, medico di base. Verrà proposta pure una pesca di beneficenza: ogni biglietto vuole essere una piccola sorpresa ma anche "un grande gesto d’amore". Partecipare significa portarsi a casa un premio, ma soprattutto aiutare chi combatte la malattia, ogni giorno, con coraggio e determinazione. Nei giorni scorsi una simile sfilata, con protagonisti persone che hanno affrontato e superato la malattia, si è svolta all’Ottobre Rosa, a Pieve di Guastalla.

Antonio Lecci