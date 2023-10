Una sfilata per vincere la paura del cancro

Una sfilata di moda può mostrare abiti, valorizzare un certo tipo di moda, far conoscere le novità della stagione in arrivo. Ma può essere anche un modo per emozionare, per aiutare ad affrontare meglio situazioni difficili, come quelle legate a una malattia. Ed è quello che è accaduto domenica pomeriggio alla sfilata di moda di "Pieve in Rosa", che ha unito un’intera comunità attorno al progetto dell’Ottobre Rosa, per la raccolta di fondi e di aiuti da destinare alla lotta contro i tumori che colpiscono le donne. "Pieve in Rosa" ha unito associazioni, commerciali del luogo, cittadini e volontari per un unico scopo. E la sfilata ha rappresentato il momento clou dell’evento, con gli abiti di "Intimamente da Paola" e "Dream abbigliamento", con protagoniste della scena delle "modelle per un giorno", tra le quali donne che hanno vissuto l’esperienza della malattia, riuscendo a debellarla. Ogni uscita di abiti è stata preceduta da un breve intervento di donne "che ce l’hanno fatta", le stesse che hanno sensibilizzato su temi come la forza, l’amore, la paura, il coraggio. Elementi necessari per sconfiggere la malattia e allontanare la disperazione. Momenti di grande emozione, che hanno coinvolto in modo diretto anche il folto pubblico di piazza Soragna, a Pieve. Alla fine applausi convinti per tutti, nella consapevolezza che insieme si può essere in grado di fare molto contro le malattie.

La festa, aperta il mattino con una pulizia del territorio a cura del gruppo Plastic Free, ha proposto anche spazi espositivi, gastronomia, collezionismo, i balletti della scuola di danza Atelier, laboratori per bambini, acconciature. L’Ottobre Rosa a Guastalla prosegue mercoledì 11 al bar Sport Le Piscine con un "Aperitivo in danza", il 13 ottobre con pizza e gelato in piazza a Pieve, il 17 ottobre a La Quadra al lido Po, il 19 all’osteria La Fratelansa, il 21 con la presentazione di un libro a palazzo ducale, il 22 uno spettacolo a teatro, e un torneo di burraco.

Antonio Lecci