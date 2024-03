"Una siringa sporca di sangue di fianco all’area gioco dei bambini"

Una siringa ancora sporca di sangue è stata trovata nelle scorse ore al parco Alcide Cervi (ex campo Tocci), proprio vicino all’area verde attrezzata con i giochi dei bambini.

L’allarme è stato subito lanciato e la siringa è stata rimossa, ma resta la preoccupazione da parte dei genitori che frequentano l’area: accanto sono infatti presenti un oratorio, una asilo, una scuola elementare e il rinnovato centro sociale Catomes Tot.

"Il campo Tocci era in passato tristemente noto per le sue frequentazioni – rilevano alcuni cittadini –. Ma dopo la riqualificazioni non si erano più verificati fatti spiacevoli di questo tipo. Soprattutto in un’area che dovrebbe essere sicura e protetta come quella frequentata e in cui giocano i bambini".

Un altro aspetto che viene segnalato è quello di alcuni cavi ’scoperti’ presenti sopra un tombino di cemento.

"Anche questa zona pericolosa è stata da tempo segnalata al Comune tramite gli appositi moduli – incalza la nonna di un bimbo che frequenta il parco –. Sono passate però settimane e nessuno si è mosso e non è stato messo in sicurezza. Specialmente con l’arrivo della primavera speriamo che possa esser ci più cura verso questo parco giochi".