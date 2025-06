Una splendida questione di luce. Fino a sabato la mostra di Alfano

È possibile visitare ancora fino a sabato 21 giugno la mostra personale di Roberto Alfano, che sta avendo ottimi riscontri di critica e pubblico allo SpazioC21 di Palazzo Brami. In ‘A matter of light: studio sulla materia luminosa (vol. 1)’, Alfano ibrida le tecniche di stampa fotografica in camera oscura con la pittura, primo capitolo di un lavoro che ha come focus ricerca e sperimentazione, in una prospettiva che rimanda alle prime sperimentazioni d’inizio ‘800.

Che cosa ha appreso e realizzato durante la sua residenza artistica, prima di Spazio C21?

"Ho avuto modo di approfondire la ricerca legata all’ibridazione tra la pittura e gli strumenti della fotografia analogica, nello specifico la chimica della stampa in camera oscura. Tecnica alla quale ho dato il nome di pittura fotògena. Ho realizzato una serie di opere che sono l’incipit di questa nuova ricerca in itinere, finalizzata a un secondo volume in cui presenteremo tutta la sperimentazione sul colore e altre ibridazioni"

Che cosa l’ha sorpresa di più?

"La versatilità e immediatezza della tecnica. Inoltre la padronanza degli strumenti e dei prodotti che utilizzo in laboratorio dialogano con una componente d’errore imprescindibile: questo porta a un’alchimia molto fluida e generativa".

Orari: mar-sab. 10-13 e 15-18.

Lara Maria Ferrari