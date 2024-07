"Abbiamo formato una squadra dinamica e di grande entusiasmo".

La giunta Moretti ter è piena di spunti di interesse. Due conferme, tre novità e deleghe anche per i consiglieri, non solo per gli assessori. Il sindaco ha tenuto per sé alcune deleghe (Bilancio, Personale, Tributi, Farmacia, Sicurezza). Conferme per Fabrizio Ferri (Politiche agro-ambientali; Cura e valorizzazione del territorio) e Massimo Bellei (Commercio e Attività Produttive; Sport con l’aggiunta della Cultura). La neo vicesindaca Monica Castellari seguirà a Politiche educative, Giovani, Pari opportunità.

Infine Papa Seck si occuperà di Coesione sociale; Benessere della persona e Volontariato. Ad Eva Coïsson vanno le deleghe a Edilizia privata; Pianificazione territoriale, Lavori Pubblici e Mobilità.

Coinvolti anche i consiglieri, con deleghe su temi specifici: Maria Cecilia Bosio, nuova capogruppo di Sant’Ilario Futura, sui trasporti pubblici; Luigia Mendrano si occuperà di Analisi e monitoraggio del bilancio; "Kicco" Mottola di cultura della Pace e autonomia delle persone con disabilità; Claudio Cabassi di ascolto attivo e dialogo con la comunità di Calerno; Fabio Bardi di animazione del territorio.

