’Una stella di nome Laura’. Donato il nuovo monitor

Anche se Laura non c’è più, il suo nome potrà ora essere simbolo di speranza per tanti bambini. L’evento “Una stella di nome Laura”, tenutosi a Palazzo Rocca Saporiti è stata l’occasione che ha permesso al comitato Reggio in Salute di consegnare alla Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova un monitor multiparametrico del valore di 2.200 euro. Soldi arrivati tramite una raccolta fondi, organizzata in memoria di Laura, venuta a mancare a soli 36 anni. All’iniziativa erano presenti la famiglia e le amiche, prime sostenitrici della raccolta fondi. Il monitor è fondamentale per i più piccoli, essendo di fatto un apparecchio salvavita.

"Laura era la figlia di Paola, una mia compagna di classe – racconta Rita Storchi, ideatrice dell’iniziativa –. Abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi che in soli dieci giorni ci ha portato a raccogliere grazie anche alle amiche di Laura e alla mie compagne di classe ben 4.000 euro". La metà di questa cifra è stata devoluta al Centro oncologico ed ematologico di Reggio Emilia (Core), mentre i restanti sono stati utilizzati proprio per il monitor. La scelta di questo oggetto non è casuale, ma è dedicata in maniera simbolica alla piccola figlia di Laura.

Non è la prima volta che Reggio in Salute organizza questo tipo di iniziative, come racconta Storchi: "Il comitato nasce da un’idea di Ezio Greggio, cliente del dottor Ferrari nostro attuale presidente. Negli anni abbiamo organizzato diverse raccolte fondi ed eventi solidali a cui hanno partecipato alcuni ospiti d’eccezione come Iva Zanicchi e Beppe Carletti".

Anche questa volta non è mancata una guest star, ovvero Giuliano Razzoli medaglia d’oro ai Giochi olimpici invernali di Vancouver 2010. "I soldi raccolti in soli dieci giorni sono un segnale di ciò che possiamo fare. Continueremo a lavorare per cercare di aiutare il più possibile chi ne ha bisogno".

Matteo Pignagnoli