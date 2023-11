Una strada per don Carnevali. Fu il parroco di Pieve Rossa

Si è svolta a Bagnolo la cerimonia di intitolazione di una strada a don Romano Carnevali, parroco a Pieve Rossa dal 1957 fino al 1983.

Presenti le autorità religiose del paese e un folto gruppo di cittadini al momento di scoprire il cartello che indica la denominazione della strada.

Presente pure il sindaco Gianluca Paoli: "Chi ha avuto il privilegio di conoscere don Romano, ha avuto modo di apprezzarne umiltà, laboriosità, determinazione, ma anche la capacità di affidarsi alla misericordia divina, davanti a progetti che ancora oggi farebbero tremare i polsi a ogni amministratore pubblico", le parole del primo cittadino.

Che ha aggiunto: "La realizzazione di tante opere durante il suo servizio pastorale non sarebbe stata possibile senza una innata capacità di unire gli intenti e gli sforzi di tutti verso un obiettivo comune, quello della convivenza fraterna, di una società solidale, di una corresponsabilità civile e cristiana degli spazi e delle relazioni. Ha saputo farlo in un momento storico in cui le divisioni ideologiche e le appartenenze politiche condizionavano pesantemente i comportamenti individuali, riuscendo ad avvicinare, coinvolgere e farsi benvolere anche da chi, pur non andando in parrocchia o a messa, ne apprezzava lo spirito di condivisione e l’amore per il prossimo".

a.le.