Una superciclabile dalla Mediopadana alla città grazie al Pnrr

Punta ad una mobilità sostenibile il Biciplan 2024, che sviluppa e razionalizza la rete ciclabile di Reggio, non soltanto al servizio di lavoratori e studenti, ma anche per scoprire angoli di natura nascosti. Nove superciclabili, sicure e su percorsi autonomi, sono il principale obiettivo, con una di queste che attraversa la città da Nord a Sud ed è in gran parte già completata con risorse del Pnrr. Ma sono in programma anche greenway e connessioni. Si tratta del secondo strumento di pianificazione della mobilità, che segue al nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Il primo Biciplan risale al 2008, quando Reggio è stata prima città italiana a dotarsi di questo strumento. Ad oggi la rete ciclabile è composta da 267 chilometri di piste, di cui 36 chilometri immersi nel verde (greenway) e 99 chilometri di ciclovie della rete portante. "La Superciclabile Nord-Sud – ha spiegato il sindaco Luca Vecchi – è stata realizzata con 1,6 milioni di euro finanziati dal Pnrr. Sono inoltre a bilancio oltre 11 milioni di euro di investimenti per il consolidamento e lo sviluppo della rete ciclabile ed ogni anno lo stesso bilancio prevede circa un milione di euro in spese di manutenzione". Il Biciplan prevede nove Superciclabili per un’estensione di 83 chilometri. Ci sono inoltre le Ciclovie urbane, che esistevano anche nel Biciplan 2008 e che il nuovo strumento include e aggiorna nella nuova pianificazione. Se un tratto significativo della Superciclabile Nord-Sud, tratto Sud, è ormai ultimato e verrà inaugurato nelle prossime settimane, in questi giorni inizia il cantiere per il tratto della Superciclabile dalla Stazione Av Mediopadana al confine del territorio comunale di Reggio Emilia. Entrambi gli interventi sono finanziati Pnrr Missione 2, per un importo di 2.460.000 euro. La finalità della Superciclabile Nord è creare un collegamento fra la Stazione Av Mediopadana della rete ferroviaria Alta velocità e di Bagnolo, servendo così il parco Industriale di Mancasale.

Stella Bonfrisco