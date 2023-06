Una targa benedetta per l’anniversario di don Pessina

Oggi ricorre il 77° anniversario della morte di don Umberto Pessina. Alle 9,30 di stamattina il vescovo Morandi celebrerà la messa nella chiesa di San Martino Piccolo a Correggio, dove il sacerdote venne ucciso il 18 giugno del ’46. Al termine della cerimonia, l’arcivescovo benedirà un’installazione: tre piccole arcate marmoree proprio di fronte al busto di bronzo di don Pessina, tre targhe in "ricordo perenne" di tutti i sacerdoti reggiani uccisi tra il ’43 e il ’46. Senza distinzione politica.

Sul delitto di don Pessina sono state tante le peripezie giudiziarie per arrivare alla verità. Vennero accusati gli ex partigiani Ello Ferretti, Antonio Prodi e Germano Nicolini, il celebre partigiano ’Diavolo’, che subito dopo la guerra venne eletto sindaco di Correggio per il Pci, malgrado le confessioni di Cesarino Catellani ed Ero Righi, che – fuggiti in Jugoslavia – si accusarono del delitto ma furono condannati per autocalunnia. Nel 1990, quando il caso venne riaperto su invito del deputato Otello Montanari, William Gaiti, espatriato nel 1946, confessò di aver preso parte all’omicidio insieme a Catellani e Righi.

Ferretti, Prodi e Nicolini, che erano stati condannati a 22 anni di carcere e ne avevano scontati 10, furono definitivamente assolti per non aver commesso il fatto nel 1994. I veri responsabili rimasero invece liberi e furono prosciolti nel 1993 in applicazione dell’amnistia emanata dal Governo Pella nel 1953 per tutti i reati politici commessi entro il 18 giugno 1948.