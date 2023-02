Una targa commemorativa per ricordare l’assurda morte di Amadei, colpito dai fascisti

Vincenzo Amadei fu un brescellese che venne assassinato dagli squadristi fascisti. Nato il 17 dicembre 1868 a Sorbolo, era un bracciante che viveva con la sua famiglia a Coenzo. Venne assassinato per colpa delle sue idee politiche, in quanto simpatizzante socialista. La domenica era il suo unico giorno di riposo della settimana e, nel pomeriggio, era solito andare all’osteria locale. Il 12 marzo del 1922 era previsto un comizio fascista a Mezzano Inferiore. Diverse squadracce di fascisti giravano in zona per richiamare la gente al comizio e per distribuire il volantino "All’armi". Durante il comizio avvennero diversi scontri fra fascisti e antifascisti. I fascisti continuarono a mettere in atto le loro provocazioni per le strade di Mezzano Inferiore e nei Comuni limitrofi fino a tarda sera, quando esplosero diversi colpi d’arma da fuoco proprio verso l’osteria e verso Vincenzo, la nipote Adele e il parmense Mario Battaglia (anche lui bracciante). Adele, fortunatamente, non riportò ferite gravi, mentre Vincenzo e Mario furono portati d’urgenza all’ospedale di Brescello dove morirono il giorno successivo. Istoreco (Istituto per la Storia della Resistenza e della società Contemporanea) ha creato un progetto denominato "Buco nero" dedicato alle violenze fasciste. Grazie a questo progetto il 5 novembre 2022, cent’anni dopo l’accaduto, noi alunni delle classi terze medie della scuola Panizzi di Brescello ci siamo trovati per rievocare la storia di Amadei e per porre una targa commemorativa ed un mazzo di fiori sulla finestra di quello che un tempo era l’ospedale di Brescello dove morì.

Matteo Manzella III B