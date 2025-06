Una targa in ricordo del disastro di Quara

Una targa in ricordo degli aviatori americani caduti a Quara di Toano il 3 maggio 1945. L’iniziativa, promossa dal Comune di Toano con la collaborazione di Istoreco, Istituto Comprensivo, Anpi locale e Cto Labor, verrà attuata venerdì 20 giugno con appuntamento alle 16 in piazza della Libertà, nel centro del paese. Il programma prevede l’inaugurazione di una targa commemorativa dedicata agli aviatori alleati caduti il 3 maggio 1945 a Toano. Dopo il saluto del Sindaco Leonardo Perugi (foto), interverranno il vicepresidente di Istoreco Giorgio Paterlini, lo storico e saggista Amos Conti autore del libro "22.000 bombe su Reggio Emilia", la direttrice del Polo archivistico di Reggio, Chiara Torcianti, la ricercatrice Rosa Palumbo. Parteciperanno all’evento storico anche i bambini della scuola dell’infanzia di Toano. E alla sera alle 21 al CavolaForum di Cavola, andrà in scena anche lo spettacolo scritto da Matteo Manfredini: ‘Il pilota è servito’, regia di Matteo Bartoli. Quel giorno, a poco più di una settimana dalla Liberazione, il bimotore Douglas C-47 Skytrain delle Forze Armate Americane, 8th Squadroon, 62nd Troop Carrier Group, partito da un aeroporto militare in Italia per raggiungere l’aeroporto militare francese di Villacoublay, si schiantò sulle colline di Quara: l’equipaggio di cinque persone perse la vita.

s. b.