Una targa per Giuseppe Speroni

E’ stata inaugurata a Castelnovo Sotto la sala intitolata a Giuseppe Speroni, l’imprenditore stroncato a soli 49 anni di età da un malore improvviso. Era il presidente della società di calcio Amatori del Birrino, che milita nel campionato Open Cis amatori. Alla presenza dei familiari e di una folta rappresentanza della squadra, la sala della sede del gruppo sportivo è stata intitolata a Giuseppe, ancora una volta ricordato per il suo spirito di amicizia, di sport e voglia di stare in compagnia che aveva sempre messo in evidenza. Presente alla cerimonia pure il sindaco Francesco Monica, il quale si è dichiarato soddisfatto dell’avvento di questo nuovo luogo di aggregazione, pronto a unire persone di ogni età.

Un momento di gioia ma anche di commozione nel ricordo di Giuseppe, persona benvoluta e stimata da tutti.