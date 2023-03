Una task force anti baby gang "Un gruppo ad hoc sul fenomeno Studiamo anche i social network"

di Daniele Petrone Guglielmo Battisti, dirigente della squadra mobile della questura, nei giorni scorsi avete arrestato il presunto capo della baby gang ‘Casabase’. A Reggio è allarme criminalità giovanile? "Diciamo che è un fenomeno comune a tante piazze. Ma devo dare atto al questore Giuseppe Ferrari che dal 2020, dalla pandemia in poi, è una priorità sulla quale lavorare e investire al fine di non doverlo rincorrere. Così com’è alta l’attenzione sulla criminalità giovanile da parte della Procura che ci coordina". Come lo state affrontando? "Con un gruppo ad hoc dedicato al fenomeno della criminalità e devianza giovanile. Ci sono tre fasi diverse: noi come squadra mobile agiamo in ottica repressiva, mentre le Volanti hanno il compito di monitorare i luoghi di aggregazione giovanile come l’ex Caserma Zucchi per esempio, anche semplicemente parlando coi ragazzi e facendo presente loro che ci siamo per loro. E poi c’è la Divisione Anticrimine che parla con la famiglia quando ci sono minorenni coinvolti anche con l’obiettivo di prevenire e anticipare un percorso che possa sfociare nella criminalità". Che tipo di contesto familiare avete ravvisato? "In realtà il profilo di un giovane che si avvicina ad un contesto pericoloso non è unico, ma trasversale. Non tutti provengono da particolari situazioni...