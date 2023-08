Una task force anti furti e incendi In campo 400 militari

Task force in vista di Ferragosto. Sono stati disposti controlli straordinari per la sicurezza delle festività estive, con l’impiego previsto di circa 400 carabinieri per le strade di Reggio e provincia. Già da oggi 52 pattuglie con cento militari presidieranno il territorio per prevenire soprattutto i furti in questo periodo in cui le abitazioni sono lasciate sguarnite per le ferie. Ma non mancherà anche l’impegno costante da parte dei carabinieri forestali per reprimere il rischio incendi ed altre emergenze ambientali nelle aree boschive dove è previsto l’assalto per i classici picnic.

Questo il senso dei controlli voluti dalle linee d’indirizzo fornite in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto Maria Rita Cocciufa per un’operazione denominata ’Ferragosto tranquilla’. Particolare attenzione sarà dovuta anche alle ispezioni nei locali pubblici per accertare le condizioni sanitarie ed evitare anche l’esagerata somministrazione di alcolici. Complessivamente i carabinieri reggiani nei quattro giorni di ponte prevedono l’impiego di circa 200 pattuglie i uomini in divisa e in borghese.

Un invito poi viene rivolto ai cittadini e ai vicini di casa a segnalare anche qualsiasi minimo sospetto chiamando sempre il numero di emergenza 112 per sollecitare un pronto intervento che spesso può fare la differenza nel contrastare diversi fenomeni criminali. L’attività di prossimità nei centri storici e delle zone abitate sarà assicurata dalle pattuglie a piedi che i carabinieri svolgeranno a favore degli anziani. Sotto la lente di ingrandimento, infine, anche condomini ed abitazioni.

La prevenzione resta l’obiettivo principe: in particolare quella stradale per verificare le condotte di guida anche attraverso l’utilizzo di etilometri che verranno impiegati nei vari posti di blocco in tutta la provincia. E non mancheranno anche i consigli agli automobilisti allo scopo di “rammentare” loro i buoni comportamenti e il rispetto del codice della strada.