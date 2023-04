Una task force per Reggiana, Casa Cervi e Giro

Task force per l’ordine pubblico reggiano che si troverà a fronteggiare una serie di maxi eventi con grande afflusso di persone nei prossimi giorni. È quella allestita su decisione del comitato per la sicurezza che si è riunito ieri mattina in un summit presieduto dal viceprefetto vicario Salvatore Angieri assieme a istituzioni e forze di polizia. Sul tavolo, in primis la festa di domenica per la promozione in Serie B della Reggiana: dallo stadio fino al dopo gara la squadra sfilerà con un bus scoperto per le vie del centro città. Sarà anticipato alle 18 il divieto di bere alcolici. Pianificata anche l’organizzazione per il 25 Aprile a Casa Cervi dove si attendono migliaia di persone e della tappa Scandiano-Viareggio del Giro d’Italia del 16 maggio.