"Una tazza costava solo 1.000 lire"

Franco Siveri ha 91 anni e nell’arco della sua giornata beve 4 caffè: "Due sono espressi e altri due decaffenati, per non esagerare". Siveri è un abituale del Caffè del Duomo, in piazza Prampolini. "Io senza il caffè alla mattina non vado da nessuna parte, mi ricarica. Posso dire che è fondamentale".

Ma per Siveri è anche un’occasione per scambiare due chiacchiere al bar con i ’soliti’: "Mi ritrovo qui con i miei amici". Anche lui ha iniziato a bere il caffè quando in Italia circolavano ancora le lire: "Una tazzina prima costava 1.000 lire, che in euro sono 50 centesimi. Dagli anni 2000 però il prezzo è raddopiato".