Una teca per William Govi: le imprese del maratoneta esposte nella palestra comunale

Nella palestra Comunale di Via Grandi, ad Albinea, fa bella mostra di sé una teca in memoria del maratoneta albinetano William Govi.

La vetrina contiene tantissime medaglie, scarpe e le canottiere con pettorale: oggetti e vestiario che William ha portato a casa da tutto il mondo dalle 745 maratone che ha corso, un record a livello nazionale. Govi ha disputato competizioni in ogni angolo del mondo e al compimento dei 42 anni e 195 giorni di vita, i numeri della maratona, organizzò con gli amici una maratona speciale davanti alla sua casa di Albinea, in via Togliatti. La gara consisteva nel percorrere avanti e indietro lo stesso tratto di strada di 527 metri e 39 centimetri (80 volte in totale). All’inaugurazione della teca (foto), tenutasi domenica 3 settembre, ha partecipato anche la sorella Lorella, che ha ringraziato a nome della famiglia il Comune, l’Ufficio Sport, l’ex sindaco Vilmo Delrio, Simonazzi Arredamenti che ha realizzato la struttura, e il Circolo Tennis.