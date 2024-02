Una telefonata fa esplodere la commedia piena di sorprese

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "Un sasso rosso d’Alsazia", una divertente commedia scritta da Antonio Guidetti e proposta al pubblico dalla compagnia Fnil Bus Theater, per la regia di Damiano Scalabrini. Gli interpreti sono Damiano Scalabrini, Alessandro Scalabrini, Nicoletta Papaleo Daniele Natale, Giorgia Cagnolati, Stefania Cortese. Tutto ha inizio in piena notte, squilla il telefono, la governante dorme tranquilla, risponde il padrone di casa il signor Artemio Poletti (detto Arterio) assonnato alza la cornetta e… Quella telefonata sarà la miccia che farà esplodere la commedia piena colpi di scena e imprevisti molto comici che porteranno Artemio e Gastone (il socio in affari) a studiare piani strategici per far fruttare al massimo il prezioso sasso: Il Sasso Rosso d’Alsazia una pietra dal valore inestimabile che porterà pieno scompiglio nell’appartamento di casa Poletti. Uno spettacolo per tutte le età prodotto da Fnil Bus Theater. La compagnia protagonista dello spettacolo è un gruppo reggiano di teatro comico, specializzato in produzioni dialettali e in lingua, originaria della frazione di Praticello di Gattatico e attiva nei teatri non solo locali ma apprezzato pure nelle province limitrofe. Nato come gruppo teatrale informale nel 2008, è diventata un’associazione culturale ufficiale nel 2011 , per volontà dell’attore Damiano Scalabrini dopo la sua esperienza come studente alla scuola teatro "Alessandra Galante Garrone" di Bologna, da cui ha appreso tanti piccolo e grandi segreti dello spettacolo. Lo stile teatrale della Fnil Bus Theater è tipico di chi vuol far sorridere e allo stesso tempo pensare, con l’obiettivo di trasmettere i valori sociali e principi molto importanti come l’uguaglianza, l’amicizia, l’amore e la socialità.