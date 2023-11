Una tempesta di danni. Cadono alberi e rami per le raffiche di vento. Crolla ponte sul crinale

Dopo i temporali, il vento sferza il territorio reggiano: resta aperto il Comitato di coordinamento prefettizio, con sindaci e Protezione civile.

I FIUMI

Il sistema idraulico reggiano è stato messo a dura prova dalle piogge molto intense che sono cadute su tutta la provincia – in particolare in montagna – nella notte fra lunedì e ieri, con il Secchia che ha sfiorato la soglia rossa di allerta a Rubiera. Il torrente Enza si è gonfiato rimanendo sotto il livello di allerta gialla (soglia 7,9 metri a Sorbolo) e non si sono verificati eventi allarmanti per i ponti, le strade e soprattutto la popolazione: alle ore 8 del mattino ha raggiunto il colmo della mini piena a 6,58 metri a Sorbolo; per fortuna domenica le arcate del ponte lato Parma erano state liberate dai rami. Ad aiutare la Val d’Enza è stato il vento che ha spostato la perturbazione verso est: verso il modenese, infatti, si sono registrati superamenti di soglia 2 (oltre il previsto), con il fiume Secchia che a Rubiera attorno alle 2.45 è arrivato a 4 centimetri sotto la soglia di allerta 3. Il colmo di "piena" del fiume Po, limaccioso e increspato dal vento, è transitato veloce dalle sponde reggiane nel primo pomeriggio di ieri: alle 13,15 all’idrometro di Boretto è arrivato a 3,15 metri, per poi avviare il lento calo. Una quota che non veniva raggiunta da tempo. Ma che resta comunque distante dai livelli di guardia. Proprio per la delicatezza della situazione dell’alta Val Secchia, a Villa Minozzo resta chiusa la pista Gatta-Pianello in via precauzionale.

In mattinata, attorno alle ore 9, si era riunito il Comitato di coordinamento: sono state anche analizzate le previsioni meteo e fatte proiezioni; il territorio viene monitorato costantemente da domenica. Per oggi non si prevedono eventi critici, ma i satelliti indicano l’arrivo di una nuova perturbazione importante per domani. Il Comitato resta così in allerta permanente per seguire l’evoluzione della situazione. Tra i consigli resta quello di non recarsi presso i corsi d’acqua e segnalare qualunque situazione di pericolo.

IL VENTO

Il vento ha però provocato nella mattinata di ieri molte cadute di rami, con i vigli del fuoco che hanno svolto una decina di interventi per rimuovere alberi e tronchi dalle strade: in viale Piave a Reggio alle 10 un enorme ramo di platano è precipitato su due auto posteggiate davanti a una palazzina.

I vigili del fuoco sono intervenuti per rimozione di piante e rami caduti anche a Luzzara, in via Guido Rossa a Casoni, dove un grosso albero si è appoggiato a una abitazione, per fortuna senza provocare danni strutturali. La stessa pianta era stata segnalata un anno fa dai consiglieri di opposizione: "Era stato garantito che era in buona salute e che sarebbe stata monitorata. Non è stato fatto nulla e ora ha ceduto, come avevano temuto già tempo fa", spiega Renata Bertazzoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Luzzara. Altre cadute di grossi rami e alberi hanno costretto all’intervento dei vigili del fuoco, personale comunale e di Protezione civile pure a Novellara, a Gualtieri, in via Canolo a Correggio (con una pianta appoggiata a un edificio), oltre che in Appennino, nella zona di Ligonchio. Non si registrano conseguenze alle persone.

IN APPENNINO

Rovesci d’acqua, vento e fulmini ieri notte sull’alto Appennino dove, dopo tanti annunci di allerta andati a vuoto, è arrivato anche in montagna il maltempo. Intense precipitazioni con forti raffiche di vento si sono abbattute per tutta la notte sull’intero crinale e ieri mattina fiumi e torrenti sono apparsi in piena, per la maggior parte contenuta, nonostante la fitta vegetazione che visibilmente investe il letto di molti corsi d’acqua.

Soprattutto la parte alta dell’Appennino è stata flagellata da raffiche di pioggia con gravi disagi alla viabilità e anche danni per straripamento e cedimento di argini di torrenti affluenti del fiume Secchia, rigonfio di acque torbide e minacciose spinte dalla corrente. Nel comune Ventasso l’intensa pioggia ha provocalo danni e allagamenti nella parte alta, soprattutto nel ligonchiese, al Casalino, Ospitaletto, Cerreto Laghi e in molti altri paesi. Squadre di operai hanno lavorato tutta la notte per cercare di contenere i corsi d’acqua che, in alcuni casi, hanno raggiunto anche abitazioni provocando inevitabili allagamenti. Analoga situazione si è verificata nella parte alta del comune di Villa Mionozzo al confine con la Garfagnana. Allagato e privo di elettricità, il Rifugio Segheria che per ora è chiuso e lo resterà anche per il ponte.

"La nostra elettricità viene da una idroturbina: il laghetto dove l’acqua viene convogliata si è riempito di macigni. Ci vorrà un escavatore. Con il generatore non riusciamo a garantire corrente dappertutto. Intasate anche le fogne e le fosse biologiche – spiega uno dei responsabili –. Ci sono state frane, ma con una Jeep grossa si riesce ad arrivare, a piedi. Ma è dura. Sul sentiero che viene da noi, ci sono due ponti pedonali sul torrente Dolo: uno è stato portato via dalla piena. L’acqua arrivava da tutte le parti... "

A Civago le piogge hanno allagato la strada forestale che sale dal paese creando disagi. Durante la notte sono caduti oltre 145 millilitri di pioggia che, accumulati, hanno creato degli allagamenti. Disagi e danni del maltempo anche ad altri paesi dell’alto villaminozzese tra cui Gazzano e Cervarolo, dove sono intervenute durante la notte squadre di operai per contenere i danni dovuti all’eccessiva furia del temporale con straripamenti e cadute di alberi.

