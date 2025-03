"Una tombolata per Regina". Raccolta fondi a Massenzatico

Giochiamo tutti insieme a tombola per Regina. Domenica 9 marzo, dalle 15:30, si terrà al circolo La Paradisa di Massenzatico una tombola per Regina, una bambina reggiana di tre anni e mezzo nata con l’emimelia tibiale, una malformazione rara che interessa la gamba destra e comporta un accorciamento dell’arto e una deformità del piede.

L’appuntamento del 9 marzo, rivolto a famiglie e bambini, comprende una lotteria con un premio davvero speciale, metterà in palio tantissimi giocattoli per bimbi di tutte le età e andrà a sostegno dell’associazione ‘Stelle ai piedi’. Inoltre, al termine, è prevista una buonissima merenda per tutti i partecipanti. Ad animare il pomeriggio saranno presenti i clown di corsia di ViviamoinPositivo Reggio Emilia ODV.

I proventi dell’evento, organizzato da Progetto Pulcino, serviranno per finanziare una piccola parte del lungo percorso medico che dovrà affrontare la bambina. Per questa ragione si cerca il contributo di quante più persone possibile. La mamma e il papà di Regina - Alessandra Lolli e Alessandro Piredda - hanno costituito ‘Stelle ai piedi’, una onlus che ha come principale obiettivo quello di raccogliere fondi per offrire alla figlia le migliori cure possibili.

Lo scorso anno i genitori della piccola hanno affrontato una visita al Paley Institute di Varsavia. Il medico americano Dror Paley ha programmato due interventi: il primo sarà quest’anno e consisterà nella correzione del piede a 90 gradi a cui seguirà un allungamento osseo di circa 5 centimetri.

Quota partecipazione alla tombola: ingresso con 6 cartelle e merenda con una donazione a partire da 10 euro a persona (dai 5 anni in su). Per info e prenotazioni chiamare il 347 7587900 oppure scrivere una mail a info@progettopulcino.it.

Lara Maria Ferrari