Una valanga di massi per il Tresinaro

Ultimo sopralluogo ieri mattina a Rubiera sul Tresinaro alla presenza dei tecnici della Protezione Civile, della Regione, del sindaco Emanuele Cavallaro, direzione lavori e imprese esecutrici delle scogliere di rinforzo, progettare e concretizzate dalla Regione.

Un intervento certamente importante per garantire una maggiore sicurezza in caso di piena del torrente.

"Le scogliere realizzate con i massi ciclopici sono pressoché completate – annuncia con soddisfazione il primo cittadino Cavallaro –. Un’opera imponente che da queste parti non si era mai vista. Si tratta di 2,9 km di sponde rafforzate con questo sistema per un investimento da poco meno di tre milioni di euro: fondi Pnrr gestiti dalla Regione Emilia-Romagna, titolare dei lavori".

Complessivamente sono state posate 40mila tonnellate di massi arrivati da Nuvolera, in provincia di Brescia.

"Proprio in queste settimane – spiega il sindaco rubierese – sono state poi posate 36mila talee di salice negli interstizi tra le pietre che con le loro radici andranno a consolidare il tutto. Le scogliere si riempiranno dunque di arbusti a questo scopo".

Si tratta di un’operazione che innalza "decisamente il livello – osserva Cavallaro – di sicurezza del territorio e credo che la soluzione progettuale coniughi il bisogno di difendere le sponde con quello di lasciare ‘respirare’ il torrente, evitando le colate di cemento che altrove hanno dato non pochi problemi con il tempo. Per mettere definitivamente al sicuro Rubiera dal Tresinaro servono le casse d’espansione a monte del nostro territorio per le quali pure è stato presentato un progetto Pnrr: penso però che la maggiore sicurezza già oggi dell’alveo sia davvero tangibile".

Il sindaco ha quindi ringraziato la "Regione, i tecnici coinvolti, le ditte protagoniste dell’intervento e gli artisti dell’escavatore che hanno costruito pezzo per pezzo, masso dopo masso, quest’opera".

Il cantiere era iniziato nei mesi scorsi ed è ormai terminato. "Siamo contenti – evidenzia il sindaco – perché anche con l’ultima piena non si sono fortunatamente registrati dei problemi e l’opera è stata così ‘testata’ con le ultime ondate di maltempo". Il collaudo definitivo è invece previsto nei prossimi mesi per tutte le osservazioni e verifiche dei lavori eseguiti.

Matteo Barca