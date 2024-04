Una valigia e dieci vite intrecciate: l’ironia di Matteo Bartoli

Al Piccolo Teatro San Francesco da Paola, stasera alle 21, debutta "La valigia": il nuovo spettacolo ideato e diretto da Matteo Bartoli, regista e direttore artistico di On Art e del Teatro San Prospero.

Matteo Bartoli porta in scena uno spettacolo che è il frutto di anni di studio sulla comicità. "La valigia" è il racconto di dieci vite che si intrecciano: dal contadino al postino, dal prete fino a una regina, tutti uniti dal desiderio di brillare sotto i riflettori, di salire su un palcoscenico e far ridere il pubblico. Si ritrovano insieme, viaggiando nello spazio su un motoscafo (a teatro si può) per una tournée che rimane un sogno, perché il tempo li riporta sempre al punto di partenza. Per informazioni e prenotazioni: info@teatrix.it tel 378.0861195