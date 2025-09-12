Una vendemmia di qualità: "L’estate fresca ha aiutato l’uva. Dazi? Guardiamo altri mercati"

di Matteo PignagnoliLa vendemmia reggiana si avvia verso le sue fasi finali, con circa i due terzi della raccolta già completati. A un anno di distanza da una vendemmia 2024 che aveva fatto registrare numeri eccellenti per quanto riguarda la quantità, il 2025 si presenta con un bilancio molto diverso: una netta flessione produttiva ma con un risultato qualitativo che promette di essere uno dei migliori degli ultimi anni.

"Oggettivamente questo è un anno dove le uve hanno una qualità che non vedevo da anni, molto molto alta", conferma Lorenzo Catellani, presidente di Cia Reggio.

La vendemmia, iniziata con una settimana in anticipo rispetto al 2024, ha visto un leggero aumento della produzione per quanto riguarda le uve bianche presenti in collina, la cui raccolta è già terminata. Tra fine agosto e inizio settembre, è iniziata la raccolta delle uve rosse, che rappresentano il 97% di quelle presenti nel reggiano.

Si è partiti con l’Ancellotta, il cui raccolto è buon punto. I numeri non sono però positivi: "Abbiamo registrato un calo molto importante, siamo attorno al 30% in meno rispetto all’anno scorso, ma con una qualità veramente incredibile", commenta Catellani.

Per il Lambrusco, la cui raccolta è iniziata in questi giorni, è previsto un calo più contenuto: le stime indicano infatti una diminuzione del 10% rispetto al 2024.

Ma a cosa è dovuta l’eccezionalità di questa annata? Secondo Catellani il fattore fondamentale è stato il clima: "È stata un’estate fresca con temperature spesso inferiori ai 33°, che è una soglia importante perché la pianta chiude gli stomi e smette di sintetizzare le sostanze. Ciò ha permesso di ottenere un ottimo grado zuccherino, e un perfetto corredo di acidi che sono molto importanti per la freschezza e l’equilibrio dei mosti".

La maturazione perfetta delle uve e l’equilibrio tra acidi e zucchero "fa ben sperare per la produzione di vini ricchi, profumati e con un carattere deciso", chiosa Catellani.

L’alta qualità delle uve non nasconde però il problema del calo di produzione. Andrea Zaldini, viticoltore e membro di giunta di Cia Reggio, afferma infatti che: "Per molte aziende agricole, una riduzione del 30% si traduce in un significativo taglio del fatturato, che rischia quindi di non coprire più i costi di produzione. Questo fattore, unito a un mercato in cui la remunerazione non sempre valorizza la qualità e l’impegno, crea un forte timore per la sostenibilità economica a lungo termine del nostro settore".

Secondo Zaldini, I costi di produzione continuano a salire, mentre la remunerazione ricevuta dalle cantine è spesso insufficiente. "Questo squilibrio mette seriamente a rischio la sostenibilità economica delle nostre aziende. L’eccezionale qualità di quest’anno non può bastare a compensare un sistema in cui il lavoro e l’impegno degli agricoltori non sono adeguatamente riconosciuti".

L’obiettivo è quindi quello di tornare a un modello più sostenibile, prima che la situazione si aggravi ancora di più: "Il futuro della nostra agricoltura dipende in modo cruciale dalla capacità di ristabilire un giusto equilibrio lungo tutta la filiera", conclude Zaldini.

A rendere il tutto ancora più complesso c’è la situazione incerta del mercato internazionale, con l’ombra dei dazi Usa che continua a pesare, essendo gli Stati Uniti uno dei mercati più importanti per i nostri vini. Per questo, afferma Catellani, si stanno cercando alternative: "Stiamo investendo nel mercato asiatico e in quello sudamericano che sono potenzialmente molto interessanti. Quello americano è un mercato storico, parliamo di 20 milioni di bottiglie per quanto riguarda il Lambrusco, ma è giusto cercare nuovi sbocchi".

Secondo Catellani sono poi ancora tangibili gli effetti del conflitto tra Russia e Ucraina, in quanto prima dello scoppio della guerra quello dell’est Europa era un mercato in grande crescita, con ottime prospettive future.