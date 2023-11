Una vetrina per celebrare la festa del 4 Novembre

È una vetrina particolare quella ospitata oggi alla libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano. Oltre il vetro svetta un drappo rosso su cui è posata la feluca, copricapo dell’uniforme ufficiale dei carabinieri adottata nel 1864, e al suo fianco la sagoma di un militare dell’Arma in uniforme storica.

L’intero allestimento in realtà, compresa la selezione di volumi sulla storia dell’Arma e il calendario dei carabinieri 2023 sulle pareti, oltre alla bandiera Tricolore, è stato studiato in occasione della Festa delle Forze Armate, che ricorre oggi. Sotto la feluca è stato esposto anche un mezzobusto in legno, che raffigura un carabiniere in uniforme storica. L’iniziativa di dedicare una vetrina all’Arma, in occasione del 4 novembre, vede coinvolti tutti i comuni capoluoghi di provincia a livello nazionale.

Il comando provinciale di Reggio ha però colto l’occasione anche per ricordare l’80esimo anniversario del sacrificio del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al valore militare, che perse la vita il 23 settembre del 1943. Un’immagine di D’Acquisto sarà infatti presente nella vetrina allestita in via Emilia Santo Stefano.

Quel giorno il sottoufficiale, al tempo 23enne, prestava servizio a Torrimpietra (Fiumicino): si auto-accusò, senza avere in realtà alcuna colpa, di un attentato commesso pochi giorni prima contro l’esercito tedesco. Questo suo gesto evitò morte certa a 22 civili innocenti.

Le commemorazioni per la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate avranno inizio alle 10.30 al Duomo, con la messa in suffragio ai caduti. Subito dopo la celebrazione, da piazza Prampolini partirà il corteo verso piazza dei Martiri del 7 Luglio. Qui, alla presenza anche del sindaco Luca Vecchi, sarà depositata una corona al monumento ai Caduti della Resistenza. Il corteo proseguirà poi in piazza della Vittoria, con gli Onori ai Gonfaloni e ai Labari, gli Onori alla massima Autorità, chiudendo con la cerimonia dell’alzabandiera e con la deposizione di un’altra corona al monumento ai Caduti di tutte le Guerre.

Si darà poi lettura ai messaggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto. A concludere gli interventi sarà Elio Ivo Sassi, in rappresentanza della Provincia e degli enti locali.