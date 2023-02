Una via intitolata al socialista scomparso nei giorni delle foibe

E’ stata scoperta la targa che intitola a Licurgo Olivi una nuova strada di Bagnolo, all’interno del comparto Rfc, alle porte del paese.

Presenti alla cerimonia, l’altra mattina, il sindaco Gianluca Paoli, Arturo Vicari di Rcf, alcuni familiari di Olivi, socialista e antifascista, bagnolese d’origine, deceduto a Gorizia nel maggio del 1945 durante l’occupazione dei partigiani jugoslavi. Lasciò i suoi averi in beneficenza ai bisognosi di Bagnolo. Il suo nome è sulla stele del Torrazzo.

"Sono passati 79 anni dal giorno in cui Licurgo, nel pieno dell’attività di resistenza contro l’occupante nazista e presagendo il precipitare degli eventi, ebbe la sensibilità di ricordarsi, nel suo testamento, della comunità che lo aveva visto crescere, che tramite la sua famiglia – le parole del sindaco bagnolese – lo aveva formato come uomo, infondendogli principi e valori socialisti che lo avevano accompagnato per tutta la sua vita. Oggi la nostra comunità prova a saldare il debito di riconoscenza verso un concittadino socialista, patriota e benefattore, intitolandogli una via cittadina".

Olivi era nato a Bagnolo nel 1897. Si trasferì a Gorizia con la famiglia nei primi anni Venti. Componente del Cln di Gorizia, in rappresentanza del partito socialista, venne arrestato il 5 maggio 1945 dalle truppe comuniste titine e deportato in Jugoslavia. Da allora, nonostante diverse segnalazioni, di Olivi non si ebbero più notizie. L’ipotesi è che sia stato ucciso e gettato in una foiba. Nel giugno 2009 a Licurgo Olivi è stata intitolata una scalinata a Gorizia.

a.le.