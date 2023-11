Una violenza tra disperati: "L’aggressore è un padre"

"Come faccio a sapere se sta bene? Speriamo che si riprenda...". Appariva in pena per le condizioni dell’uomo che lui stesso aveva aggredito, Adinamo Bonaccorsi, quando la scorsa settimana si è presentato nello studio dell’avvocato Mario Di Frenna. Con il legale già aveva parlato il 22 ottobre, dopo la violenta lite da cui poi è derivata lunedì la morte dell’indiano 44enne Singh Sukhninder. Ora il 49enne Bonaccorsi è indagato per omicidio preterintenzionale: è stato identificato attraverso le telecamere di viale IV Novembre, che hanno ripreso l’intera aggressione.

Nell’inchiesta condotta dai carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Valentina Salvi, saranno fatti altri accertamenti: al momento il movente resta oscuro, anche se non si può escludere che l’aggressione sia scattata per futili motivi, perché il responsabile era in balia dell’alcol. Intanto si valuterà anche se disporre l’autopsia. Fino a ieri Bonaccorsi doveva ancora essere ascoltato dagli inquirenti. Se Singh Sukhninder viveva allo sbando, anche il 49enne sembra avesse problemi simili: risulta che in passato fosse stato in cura al Ceis. Lui, 49 anni, originario di Napoli, al momento era disoccupato, mentre in precedenza commerciava occhiali: ha un matrimonio alle spalle, due figli e ultimamente era senza fissa dimora, venendo ospitato a casa di amici in città. Ma i senzatetto con cui abbiamo parlato ci hanno riferito che "a volte stava anche per strada".

Apparirebbe la storia di un padre di famiglia finito per varie traversie in difficoltà e allo sbando. Nel 2017 era stato processato e assolto per lesioni e attualmente deve rispondere anche di guida in stato di ebbrezza. Dopo la lite, Bonaccorsi ha detto al suo avvocato che in quel periodo "non si sentiva bene".

Fino a ieri risultava indagato a piede libero: non risulta fossero stati disposti il fermo oppure misure cautelari. Anche sul piano difensivo la sua situazione dev’essere ancora approfondita: di primo acchito Bonaccorsi aveva accennato a un litigio violento.

In viale IV Novembre diversi residenti e negozianti hanno assistito al via vai di carabinieri e soccorritori per l’episodio del 22 ottobre, che per loro è di certo il più grave, ma uno dei tanti che confermano insicurezza e degrado nella loro strada. "Dopo le 20 non si può più uscire, non ci sentiamo sicuri". E ancora: "Ogni notte c’è chi prende dai contenitori dei rifiuti le bottiglie e le lancia agli altri". "C’è chi fa la pipì per strada"; "Fumano cannabis e l’odore arriva fino ai balconi". Un uomo racconta: "Una sera sono sceso alle 23.40 per buttare i rifiuti, sono stato avvicinato da un giovane che vendeva hashish. Qua africani e magrebini si contendono lo spaccio". Due persone parlano anche di un accoltellamento "vicino ai cassonetti, avvenuto in ottobre pochi giorni prima dell’episodio ai danni dell’indiano".

