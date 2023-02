Una vita da ambientalista: le ceneri nel Crostolo

Il mondo dell’ambientalismo perde una delle sue anime più pure. Ha suscitato grande commozione ieri la notizia della morte di Stefano Tacchio, che anche nella sua ultima ora non ha lasciato che vi fossero dubbi su da che parte stava: con la Natura. Le sue ceneri, infatti, saranno sparse nel Torrente Crostolo, come lui stesso ha chiesto. Ecco le parole di due associazioni che gli hanno voluto bene e con cui Tacchio si è battuto per tanti anni in giro per la nostra provincia.

"Alcuni giorni fa se n’è andato Stefano Tacchio, era un pacifista e un amico dell’ambiente e di tanti di noi che con lui abbiamo condiviso negli anni qualche battaglia in difesa dei valori comuni in cui abbiamo ritenuto giusto impegnarci, lui invece quelle battaglie le aveva fatte tutte – spiegano nel dettaglio l’Associazione Ambiente e Salute di Correggio e San Martino in Rio e il Coordinamento Provinciale Comitati Ambiente e Salute di Reggio Emilia – A partire dalle proteste contro gli esperimenti nucleari francesi nel Pacifico fatte come esponente di Greenpeace, per arrivare all’oggi delle manifestazioni contro il mega impianto biogas nell’area di Prato-Gavassa e passando per la lunga battaglia contro le discariche e l’inceneritore che Iren avrebbe voluto costruire nella stessa area. Battaglia quest’ultima che riuscimmo a vincere, per merito della comunità di Gavassa, delle Associazioni ambientaliste ed anche suo".

Dopo tante battaglie strillate, ora il silenzio cala sull’attivista: "Stefano se n’è andato in silenzio diversamente da come aveva vissuto il suo impegno ambientalista ed ecologista che lo vedeva spesso e volentieri in prima fila con il megafono in mano, a farsi sentire da tutti! – scrivono le associazioni – Ciao Stefano, abbiamo condiviso tante battaglie e non possiamo che ringraziarti per la tua sempre pronta disponibilità e l’impegno che hai profuso in tutti questi anni. Per tutti gli amici che vogliono partecipare alla dispersione delle sue ceneri nel Torrente Crostolo, l’appuntamento è per sabato 18 febbraio alle ore 10.30 presso la sede di “Onoranze Funebri Reverberi” in via Terezin n° 23 a Reggio".