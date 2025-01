Una vita d’amore per le due ruote. Addio al motociclista Benevelli

Addio allo storico gommista e motociclista Angelo Benevelli. Il pensionato è deceduto all’età di 83 anni. Benevelli, originario di Borzano di Albinea, si è spento giovedì pomeriggio nella sua abitazione di San Maurizio. Per circa 45 anni aveva lavorato come gommista, principalmente come socio di Spaggiari Vivaldo ad Ospizio, ed era iscritto al Motoclub Reggiano.

"È andato in moto fino a due anni fa – dicono i famigliari –. Le moto erano la sua passione. Spesso andava all’estero, assieme agli amici e alla moglie, per seguire le corse. Era anche molto legato alla nostra montagna che raggiungeva spesso in moto. A Reggio era soprattutto conosciuto per la sua attività di gommista che ha esercitato a lungo con impegno".

Benevelli lascia la moglie Gisella (Lella), i nipoti Tiziano, Milena con Nicole, la cognata Ines, i cugini e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 14.15 dalla casa funeraria Reverberi di via Terezin a Reggio per il circolo Venezia dove si formerà il corteo per la chiesa parrocchiale di San Maurizio. All’ultimo addio allo storico gommista sarà presente anche la banda musicale. La salma di Angelo Benevelli, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà poi accompagnata nel cimitero di Borzano di Albinea. I famigliari chiedono non fiori, ma eventuali offerte a favore del reparto di nefrologia e dialisi del Santa Maria Nuova. La famiglia ringrazia il personale medico infermieristico del reparto di necrologia e dialisi del Santa Maria Nuova, al dottor Antonio Spaggiari e alla dottoressa Cristina Spadoni per la professionalità dimostrata.

m.b.