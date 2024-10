Una vita dedicata alla scuola. Addio all’amata maestra. Domenica Predelli, 84 anni

È mancata all’affetto dei suo cari all’età di 84 anni, a seguito di una grave malattia, la maestra Domenica Predelli in Ruffini residente a Vetto. Ne danno il triste annuncio il marito Elio, i figli Nino e Geminio, la nuora Laura, i nipoti Emma, Virginia, Rita ed Elia, parenti e amici. Ieri pomeriggio, con la partecipazione di una grande folla che si è unita al dolore dei familiari, si sono svolti i funerali con partenza in corteo alle 15 dall’abitazione di Predelli in via Manenti, 1 per la chiesa parrocchiale di Vetto.

Al termine della funzione religiosa il feretro della defunta Domenica Predelli è stato accompagnato in processione al cimitero locale per la tumulazione. I familiari ringraziano tutti coloro che sono stati vicini a Domenica nel corso della grave malattia e coloro che sono intervenuti alla cerimonia funebre.

Per volontà dei familiari, non fiori, ma eventuali offerte all’Associazione Apro. La maestra Domenica Predelli era molto conosciuta e stimata (come del resto la sua famiglia), come insegnante delle scuole elementari, da giovane ha girato un po’ in tutte le scuole della montagna, soprattutto dei comuni di Vetto e di Ramiseto quando ogni frazione aveva la sua sede scolastica, mentre oggi in montagna esiste una sola scuola elementare nei capoluoghi.

Negli anni ‘60-’70 c’erano ancora tanti bambini e la maestra Predelli da Vetto andava a insegnare nel comune di Ramiseto e magari nelle scuole di Castagneto, Pieve, Miscoso e Succiso con strade a volte impercorribili, soprattutto in inverno con la neve. Altri tempi.

