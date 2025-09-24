Una vittoria al giorno. Biscuoli inarrestabile

Due giorni di grande golf hanno caratterizzato il fine settimana agonistico al circolo Terre di Canossa, il green della frazione di san Bartolomeo, alle porte della città.

Sabato 20 settembre vi ha fatto tappa il circuito ’Conad Sapori e Dintorni’ vinto da Mauro Biscuoli con 75 colpi.

In prima categoria Domenico Vasapollo (40), si è imposto davanti a Davide Avanzini (36).

In seconda successo per Maurizio Gherri (38) su Umberto Rigo (35) mentre in terza trionfo di Alberto Vacirca (41) seguito da Chiara Bellelli (38).

Premi speciali a Italina Cerioli (34), miglior lady, e Marco Frattini, (35), senior.

Il giorno seguente oltre ottanta giocatori al via della gara di Federmanager, con un puttin green a favore de “Le Amiche del Core – Associazione Vittorio Lodini” al quale potevano iscriversi tutti per provare a misurarsi col gioco del golf.

Nel torneo Mauro Biscuoli si è ripetuto bissando il successo del giorno precedente.

Lo ha fatto completando le 18 buche da campionato in 77 colpi.

In prima categoria vittoria a Leonardo Prampolini (35) seguito da Alice Cavalli e Giovanni Baroni, entrambi 34.

In seconda affermazione di Silvia Morandi (36), davanti a Claudio Leporati (34) e Luciano Ferretti (33).

In terza categoria successo per Daniela Battaglia (38), su Italina Cerioli (36) e Sergio Zuccolini (35) mentre in quarta, quella riservata ai neofiti, exploit di Giordano Arisi con 47 punti, che è stato irraggiungibile per Stefano Slanzi (40) e Luciana Piacenti (39).

Andrea Ronchi