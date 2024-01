Una vittoria preziosa come l’0R. Vale il pass per i quarti di finale L'OR Reggio Emilia si qualifica ai quarti di Coppa Italia di Serie A2 battendo la Dozzese 4-0. La squadra reggiana domina la partita segnando con Canale, Halitjaha V., Edinho e Ruggiero. Domani si affronteranno di nuovo in campionato.