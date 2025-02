Un’addetta stampa denuncia: "Aggredita da un tifoso mentre filmavo un diverbio"

"Chi fa informazione non deve essere visto come una minaccia". Sara Lucano, 30 anni, addetta stampa e social media manager del Bagnolo Calcio a 5, lo dice con fermezza dopo l’episodio che l’ha coinvolta sabato scorso al termine della sfida contro il Futsal Torrita (squadra di Siena), valida per il campionatodi Serie B maschile di calcio a 5. Una partita intensa tra gol (vittoria dei reggiana in terra toscana per 7-6), tensioni e un’espulsione per parte. Ma a pochi secondi dal fischio finale l’attenzione si è spostata fuori dal campo. Lucano, come di consueto, si era avvicinata ai giocatori per le interviste post-partita quando ha notato un tifoso del Torrita particolarmente agitato, intento a inveire contro un giocatore del Bagnolo. "Con questo campionato abbiamo iniziato a fare le interviste post-partita. Tutte le squadre lo sanno, siamo sempre stati imparziali, dando spazio anche agli avversari, sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte", spiega. Nel tentativo di documentare la scena, ha iniziato a registrare con il telefono, ma quando si è avvicinata, l’uomo si è girato di scatto e, con un gesto di stizza, le ha colpito la mano, facendole cadere il dispositivo. Il clima già teso ha rischiato di surriscaldarsi, ma il pronto intervento di alcuni membri delle due squadre ha calmato la situazione. "Forse, peccando di ingenuità, mi sono avvicinata troppo, ma non mi sentivo in pericolo all’inizio", continua Lucano. "Non mi ha insultata. Dopo il colpo è intervenuto il nostro portiere, che era sugli spalti per una medicazione dopo essere stato espulso, e ha cercato di mediare. Nessuno ha reagito, nessuno ha alzato le mani, anche se in quel momento avevo paura". Dopo che gli animi si sono raffreddati, il tifoso si è scusato e la vicenda si è chiusa con una stretta di mano. Anche la società del Torrita ha preso le distanze dal gesto, scusandosi con la diretta interessata. "L’episodio è stato chiarito con le scuse del presidente – recita un comunicato del club senese – Ma la società condanna le polemiche sui social, ritenute non costruttive. Pur non essendo responsabile di comportamenti scorretti da parte di non tesserati, siamo rammaricati e ci impegniamo in futuro a vigilare con più attenzione sul pubblico. Ora però si torni allo sport e ai suoi valori di correttezza e rispetto come dimostrato dagli atleti in campo".

Il Bagnolo, dal canto suo, ha ribadito via social il proprio messaggio: "Il futsal non è questo, lo sport è passione, rispetto e correttezza. Tutto è bene quel che finisce bene". Lucano, però, ci tiene a sottolineare: "Ho iniziato da poco a lavorare e già mi trovo a vivere episodi del genere. Il campionato non è finito e voglio tutelare me stessa e chi lavora con me. Chi fa informazione non deve essere toccato". Non è la prima volta che il Bagnolo si espone su temi delicati. Qualche settimana fa, la presidente Elena Sberveglieri aveva denunciato insulti sessisti ricevuti nell’ambiente calcistico.

Elia Biavardi