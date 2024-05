Unahotels, al Bigi giocherai in sei: "Abbiamo reagito, sono fiducioso"

"Al PalaBigi di solito giochiamo meglio, questo è quello che ha detto la regular season, ma ci aspettano due gare difficilissime perché Venezia è una squadra di alto livello e noi dovremo essere bravissimi a pareggiare la loro intensità".

Chiamatela intensità, determinazione o ‘cazzimma’, ma il concetto non cambia. Priftis nell’immediato post partita di gara 2 aveva già tracciato il focus e individuato il nocciolo della questione.

Reggio, infatti, ha dimostrato in gara 1 che se entra in campo connessa e pronta a restare sul pezzo può imporre la propria superiorità. Viceversa se scende sul parquet ‘svagata’ e poco lucida com’è accaduto nel primo tempo di gara 2 (14 palle perse in 20’…) rischia poi di trovarsi di fronte un ostacolo troppo alto da superare.

"Venezia ha giocato in maniera più aggressiva rispetto a noi – ha ammesso il tecnico greco dopo la sconfitta - sappiamo che i nostri avversari hanno le qualità e la fisicità per interpretarla in questo modo e l’hanno fatto. Purtroppo per noi è stata una pessima serata al tiro e abbiamo avuto percentuali davvero troppo scadenti ai tiri liberi (57%) oltre ad aver perso tanti palloni. Nonostante questo, alla fine abbiamo reagito bene e con un buon spirito: questo mi fa essere fiducioso".

Domani sera la Pallacanestro Reggiana dovrà ripartire proprio da quell’ultimo quarto in cui, complice i 19 punti di uno scatenato Galloway, ha fatto tremare la Reyer che pensava di essere già al sicuro e ha improvvisamente abbassato la guardia. L’impressione è che se la Unahotels avesse limitato gli errori (finendo anche a -21) probabilmente sarebbe riuscita a conquistare anche il secondo match. Così non è stato, ma adesso i biancorossi hanno comunque la grande opportunità di chiudere la questione tra le mura amiche del PalaBigi e staccare il pass verso la semifinale, dove incontrerebbero la vincente di Virtus-Tortona (bolognesi avanti 2-0).

Per Reggio sarà poi determinante avere qualcosa in più da Atkins (disastroso in gara 2) e Weber, condizionato da alcuni problemi fisici e più confusionario del solito.

Per la prima volta dopo molto tempo ha fatto fatica anche Momo Faye che ha catturato sei rimbalzi, ma ha chiuso a ‘zero’ per quel che riguarda i punti segnati.

Venezia sembra tutto fuorchè una squadra serena e coesa e portarsi sul 2 a 1 potrebbe costituire un vantaggio notevole anche dal punto di vista psicologico. Tutte cose che lo staff della Unahotels sa benissimo e per questo cercherà di mandare immediatamente un messaggio agli avversari. Ad arbitrare l’incontro saranno Rossi, Bartoli e Quarta.