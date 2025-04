Unahotels, allarme Smith e Winston. Cassius è a rischio per l’Olimpia

Come stanno Jamar Smith e Cassius Winston? È un po’ questa la domanda che si rincorreva nell’ambiente biancorosso all’indomani della batosta arrivata nel derby con la Virtus Bologna (69-45) che ha visto il forfait del primo a poche ore dalla palla due e del secondo, invece, a partita in corso.

Il veterano aveva infatti alzato bandiera bianca per un problema nella zona lombare causato da un colpo in allenamento (al suo posto Gombauld) mentre il ‘folletto’ di Detroit non era riuscito a terminare la partita a causa di una ‘doppia’ distorsione alla caviglia sinistra. Proprio in queste ore sono in corso tutti gli accertamenti, ma l’impressione è che in entrambi i casi non si tratti di infortuni troppo seri. Smith, per capirci, dovrebbe infatti stringere i denti ed essere già operativo per il big match di domenica contro l’Olimpia Milano (palla a due alle 19 al PalaBigi), su Winston invece c’è qualche dubbio in più, ma la problematica potrebbe al massimo fargli saltare il match contro i campioni d’Italia e renderlo probabilmente disponibile già per gara 1 contro Malaga (in scaletta mercoledì 9 aprile alle 20 in Spagna).

Dall’ambiente biancorosso filtra quindi un cauto ottimismo anche se, com’è noto, quando ci sono di mezzo dei traumi come quello occorso a ‘Cash’ è sempre prudente aspettare 24-48 prima di sbilanciarsi. Le sensazioni non sono comunque negative e questo è già un ottimo punto di partenza anche perché parliamo, in entrambi i casi, di profili che sono fondamentali per la squadra di Priftis. A maggior ragione in questo momento con così tanti impegni ravvicinati e tutti molto importanti, con avversari di alto livello e una classifica di Serie A che si fa sempre più incerta.

Se domenica Winston non dovesse farcela, Reggio è pronta a cambiare ancora una volta ‘assetto’ inserendo nelle rotazioni degli stranieri un lungo in più (Stephane Gombauld) che nella trasferta alla Segafredo Arena di Bologna è stato uno dei pochi a salvarsi assieme a Kwan Cheatham. Evitare questo ‘doppio stop’ diventa quindi di importanza capitale, perché sia Smith che Winston sono i giocatori cardine del sistema di coach Priftis che – senza le loro invenzioni in attacco – fa comprensibilmente una fatica tremenda ad avere fluidità. Non è un caso, quindi, che nella trasferta a Bologna la Pallacanestro Reggiana abbia segnato la miseria di 45 punti in 40 minuti. L’orizzonte però sembra essere meno preoccupante rispetto alle prime ore successive agli infortuni.