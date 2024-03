Unahotels, blinda il PalaBigi e volerai ai playoff

Continuare a blindare il PalaBigi e piazzare almeno un colpo esterno. Saranno questi i ‘dogmi’ che la Pallacanestro Reggiana dovrà seguire se vorrà entrare ai playoff dalla porta principale, magari riuscendo anche a tenersi stretto il quinto posto che adesso ha in dote e che – molto probabilmente – in prospettiva significherà evitare corazzate come Milano, Brescia e Virtus al primo turno.

Attualmente a 24 punti in classifica, i biancorossi hanno il destino ancora nelle proprie mani, ma le ripetute sconfitte in trasferta (ultima successo datato 10 dicembre a Napoli…) alla lunga rischiano di complicare un percorso che fin qui è stato tutto sommato positivo. Quando mancano otto partite al termine della regular season, il vantaggio della squadra di Priftis sulle inseguitrici si è ridotto ad appena due lunghezze, con il nono posto che è occupato da Tortona, a 22. Il guaio è che tra le pretendenti alla post season Reggio ha il vantaggio nello scontro diretto ‘solo’ con Napoli (sesta) e Pistoia (settima) con cui deve comunque giocare anche la gara di ritorno, mentre è già spacciata nel confronto con Trento (attualmente ottava) e con la stessa Tortona.

Il calendario adesso prevede quattro gare in casa (Varese, Milano, Brindisi e Napoli) e altrettante fuori (Pesaro, Pistoia, Bologna e Sassari). Per partecipare ai playoff è verosimile che servano ancora 3-4 vittorie. Potrebbero bastarne tre se saranno ottenute con Napoli, Pistoia e probabilmente con Sassari (in risalita dopo l’innesto di Jefferson), ma ce ne vorranno quattro se qualcosa dovesse andare storto con una di queste avversarie (in particolare con Napoli…).

Nel caso della Unahotels la quota minima per raggiungere la postseason è quindi ipotizzabile tra i 30 e i 32 punti. Nella passata stagione l’ultimo biglietto per i playoff se lo assicurò Pesaro con 28 punti e il vantaggio negli scontri diretti con Brescia (anch’essa arrivata a 28); identica quota e stesso protagonista (Pesaro) anche nel 2021-2022, mentre nel 2020-2021 la spuntò la Dolomiti Energia Trento con 26. L’equilibrio dell’attuale campionato però ci fa pensare che le dinamiche possano assomigliare molto di più a quelle del 2018-2019, quando l’ultimo treno fu preso al volo dalla Sidigas Avellino con 32 punti. Gli irpini se lo aggiudicarono grazie all’avulsa favorevole nei confronti di Varese e Cantù che invece rimasero al palo pur avendo ottenuto lo stesso numero di vittorie. In pratica, visto l’andazzo lontano dal PalaBigi, i biancorossi dovranno cercare di vincerne 3 delle prossime 4 in casa (‘battezziamo’ Varese, Brindisi e Napoli, lasciando stare Milano) e poi piazzare un blitz in trasferta. Quello ‘ideale’ sarebbe probabilmente a Pistoia, il 7 aprile, ma a questo punto l’importante è muovere al più presto la classifica per non rischiare di buttare via tutto.