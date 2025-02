Unahotels, brilla la stella di Lorenzo Uglietti

Passati i tempi della Pallacanestro Reggiana a fortissima trazione italiana, con due o tre giocatori stabilmente nel giro della Nazionale e vittorie a profusione nella classifica per il minutaggio riservato agli atleti indigeni, il sodalizio biancorosso, negli ultimi anni ed in particolare nelle recenti tre stagioni, ha decisamente invertito la tendenza affidandosi, per i suoi destini, in particolare agli elementi di provenienza straniera.

Un trend peraltro ormai diffusissimo nel massimo campionato e che, comunque, non ha mancato di produrre dividendi favorevoli in casa Unahotels. Anche perché se l’apporto degli italiani non è particolarmente vistoso in termini di produzione offensiva, trova condizioni, e risultati, favorevoli in altri "skills" del basket messo insieme, anche in quest’annata con adeguata perizia, da coach Dimitris Priftis.

In attesa della ripresa della serie A, sabato al PalaBigi contro la Dinamo Sassari, è interessante valutare le cifre dei giocatori con passaporto nostrano attualmente in forza al team reggiano. Tanto più che quattro su cinque di loro sono gli stessi della scorsa stagione e il contributo della new-entry Filippo Gallo è sostanzialmente in linea con quello che garantiva l’anno scorso Alessandro Cipolla.

Un primo dato balza evidente agli occhi: la grande crescita di Lorenzo Uglietti. Il 29enne playmaker torinese, complici anche i frequenti problemi di falli del titolare, Cassius Winston, ha visto aumentare il suo minutaggio di oltre 4’ rispetto al 2023/2024 (passando da 12.5 minuti a quasi 17 sul parquet) e per conseguenza sono saliti anche i punti realizzati (da 3.2 a 4.6 di media, ed è l’italiano che ne segna di più) le percentuali al tiro e il numero di soluzioni offensive di cui si è assunto la responsabilità. Basti pensare che, allo stesso punto della stagione regolare, un anno fa Uglietti aveva tirato appena 18 volte da 2, con 12 canestri messi a segno, quest’anno ha fatto registrare quasi il triplo dei tentativi sfiorando in trenta canestri.

Nonostante le numerose critiche ricevute, più che altro perché da lui si attendevano maggiori progressi e più incisività, Sasha Grant viaggia più o meno sulle stesse cifre dell’anno passato, ma ha avuto un minutaggio leggermente superiore, che lo vede oggi stare in campo per oltre sedici minuti di media.

Capitan Michele Vitali tira piuttosto bene dai 3 punti (37,8%) ed è l’italiano con la migliore valutazione: 5.8. Si conferma anche l’ampio minutaggio che si ritaglia (23 minuti quest’anno, 25 il campionato precedente) in virtù del suo ruolo di collante tra i reparti per la leadership che esercita.

Pur garantendo impegno e professionalità, viaggia invece in controluce rispetto allo scorso torneo Matteo Chillo, passato da quasi 15’ a meno di dieci minuti di gioco, con appena 1.2 segnati di media a fronte dei 3.3 del 2023/2024.

In termini complessivi la truppa tricolore produce poco meno di un quinto del totale offensivo del team (15,3 punti su 80.6) mentre l’anno scorso l’apporto era un pelo maggiore (17,5 su 80 al termine della regular season). Analogo il minutaggio sul totale della squadra: poco più del 30%.