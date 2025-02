Unahotels, che freddezza quando la palla scotta

Grandi ‘attributi’. Il gesto eloquente di Jamar Smith – reso celebre negli ultimi playoff contro la Reyer e rispolverato in occasione del blitz a Treviso – è l’assist perfetto per portare in superficie una statistica che sembra incredibile, ma che descrive bene le mentalità vincente di questa Unahotels. I biancorossi, infatti, sono riusciti a vincere addirittura nove partite che si sono decise con uno scarto uguale o inferiore ai quattro punti, perdendone soltanto due. Questo significa che nei finali in volata, quelli in cui si è maggiormente sotto pressione e che gli americani definiscono ‘clutch’, la Pallacanestro Reggiana dà il proprio meglio. Un tratto distintivo da grande squadra, un killer instinct di cui il ‘chirurgo’ con la canotta numero 15 è l’emblema più nitido. Ma non il solo. Questo percorso è iniziato lo scorso 6 ottobre a Cremona, con il successo per 77 a 74 dopo un overtime, e si è poi consolidato partita dopo partita. Ecco le altre otto, nello specifico: Reggio-Tortona 86-82, Reggio-Slask Wroclaw 74-70, Venezia-Reggio 59-62, gara 1 Bonn-Reggio 91-94 (dts), gara 2 Reggio-Bonn 73-70, Tortona-Reggio 67-69, Petkimspor-Reggio 87-91 (dts), Treviso-Reggio 90-94 (dts). Solo due, invece, le sconfitte con un margine risicato: a Pistoia 73-70 e a Milano per 108-106.

Questo significa che la squadra di Priftis, oltre ad avere giocatori in grado di dare il proprio meglio sotto pressione, sa anche come comportarsi e da chi andare per ottenere il meglio in queste situazioni. Non può essere un caso, infatti, che Vitali e compagni trovino sempre il guizzo giusto al momento giusto. Per capirlo, basta osservare quante volte gli schemi in uscita dal time-out del coach greco e del preziosissimo Fucà abbiano fatto svoltare le gare. La statistica diventa ancora più impressionante se si pensa che di queste nove vittorie al fotofinish ben sei sono state ottenute in trasferta e quindi in condizioni ambientali ‘ostili’. Un ulteriore segno di grande mentalità che però affonda sempre le radici in un contesto tecnico molto accurato, in cui ognuno sa bene quale sia il proprio compito nei momenti clou. Un applauso che va fatto per come vengono gestiti gli attacchi, senza dubbio, ma anche le difese perché tra le doti di Reggio c’è anche quella di saper stringere le viti in retroguardia quasi ‘a comando’. Un mix letale che sta regalando alla Unahotels una stagione entusiasmante che la vede saldamente al sesto posto, in piena corsa per i ‘quarti di finale’ della Champions League e qualificata a tempo di record per le Final Eight. Adesso anche i più inguaribili nostalgici di Galloway e Weber dovranno prenderne atto: questa squadra ha tutti gli attributi che prima mancavano.

Francesco Pioppi