Unahotels, che peccato

TORTONA 78 UNAHOTELS 69

ALLIANZ TORTONA: Cissè 4, Brizzi, Lisini 2, Aprile 10, Farias 14, Korlatovic 11, Albertinazzi, Fogliato n.e., Di Meo, Albertinaso 5, Bazan 13, Josovic 19. All.: Ansaloni.

UNAHOTELS: Lusetti F. 3, Selva 2, Bonaretti 9, Bardelli n.e., Yadde 11, Mainini, Lusetti L. 4, Emokhare, Deme 18, Manfredotti L. 9, Manfredotti A. 5, Abreu 8. All.: Rossetti.

Arbitri: Quarta, Castellaneta, La Grotta.

Parziali: 16-17, 26-33, 51-49.

Termina a testa alta il cammino della Unahotels Under 19 di coach Marco Rossetti alle Final-Eight della Next Gen Cup, in corso di svolgimento a Brescia.

La formazione biancorossa ha condotto il match per lunghi tratti, sfiorando l’impresa contro Tortona, vincitrice del proprio girone eliminatorio (la Unahotels era arrivata quarta nel suo raggruppamento, ndr).

I reggiani si sono presentati al match privi del faro offensivo Imran Suljanovic, convocato dalla nazionale maggiore austriaca per la gara di domenica contro l’Albania ma, nonostante questa pesante assenza, la band di coach Rossetti era riuscita a scappare via prima dell’intervallo grazie ad un dominante Deme (18 punti e 17 rimbalzi), andando negli spogliatoi sul 26-33.

Nella ripresa la musica non cambia, anzi i biancorossi allungano fino al +10 (31-41 al 23’); si svegliano però Farias e Josovic, le bocche da fuoco di Tortona fino a quel momento spente, e il match ritorna sui binari dell’equilibrio (51-49 al 30’).

L’ultimo periodo inizia con un break di 7-0 per Tortona che prende così in mano le redini del match e stacca il biglietto per le semifinali.

Cesare Corbelli