Unahotels, chiudi la pratica europea. Vincere per ipotecare almeno i playoff

Una vittoria per assicurarsi (almeno) i play-in della ‘Basketball Champions League’. La Pallacanestro Reggiana che alle 20 ospiterà i polacchi dello Slask Wroclaw scenderà in campo con un unico e chiaro obiettivo: risolvere la pratica il prima possibile, in modo da affrontare i prossimi impegni di coppa con la garanzia che – cascasse il mondo – ci sarà comunque un futuro in questa intrigante kermesse. Senglin e compagni, al contrario, non hanno possibilità di errore e per nutrire ancora speranze di qualificazione devono assolutamente espugnare il ‘PalaBigi’. Il regolamento, lo ricordiamo, prevede che le prime classificate di ciascuno degli otto gironi accedano direttamente ai playoff (ottavi di finale), le seconde e le terze ‘spareggino’ (ai play-in appunto) e le quarte (ovvero le ultime) vengano eliminate. Al momento la classifica del raggruppamento ‘F’ in cui sono stati inseriti i biancorossi vede il Rytas (2 vinte e 1 persa) al primo posto, Reggio (2-1) al secondo, il Falco Szombathely al terzo (2-1) e lo Slask fanalino di coda (0-3); dopo quella di stasera Smith e compagni avranno poi gli ultimi due match del girone: in Lituania contro il Rytas il 4 dicembre (ore 18,30) e in casa con il ‘Falco’ il 18 dicembre (ore 20,30). Un successo stasera permetterebbe quindi di affrontare questi impegni con determinazione, ma senza l’assillo di dover vincere per forza e si tratterebbe di un lusso, visto che parallelamente c’è una Serie A in cui riversare il massimo delle energie per approdare alle Final Eight.

Per essere ancora più espliciti e andare nel concreto: la trasferta in Lituania arriverà nel bel mezzo di due gare fondamentali di campionato (il primo dicembre in casa con Scafati e l’8 a Napoli) che dovranno essere preparate al top. Questo non significa che si andrebbe in Lituania per fare una gita, ma di sicuro toglierebbe un bel po’ di pressione. Idem dicasi per quello che accadrà poche settimane dopo, perché la sfida con gli ungheresi del Falco arriverà nel bel mezzo di altri appuntamenti fondamentali: la trasferta a Sassari del 15 dicembre e la gara interna con Varese del 22. Insomma, trattasi di vantaggi di ‘gestione’ delle energie fisiche e mentali piuttosto importanti. Per ottenere questo ‘bonus’ stasera Winston e compagni dovranno dare continuità dopo la bella vittoria ottenuta con Tortona. Di fronte troveranno un collettivo dal talento certamente inferiore, ma che fa della compattezza il proprio tratto distintivo. Lo Slask non ha ancora vinto in questa edizione di ‘Bcl’, ma a parte il match contro il Rytas (chiuso a -23) nelle altre gare ha sempre lottato fino all’ultimo possesso. Per superarli servirà mettere in campo una gara seria, consci del fatto che la differenza canestri complessiva sarà probabilmente decisiva.