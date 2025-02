Unahotels, Coldebella disegna il futuro

La sosta del campionato è il momento dei bilanci. Non sfugge a questa ‘regola’ Claudio Coldebella, gm della Pallacanestro Reggiana che va addirittura oltre, tracciando alcune importanti linee guida per il club con cui ha un contratto fino al 2026 e che non sembra intenzionato a lasciare, nonostante le sirene del Maccabi Tel Aviv: "Il lavoro dei manager ha sempre un inizio e una fine – spiega – a Reggio però sto bene, abbiamo una proprietà fantastica e la presidente Veronica Bartoli per me ha un ruolo cruciale su quella che è la continuità di questo club e la visione: tutto parte da lei. Ho avuto la fortuna di essere stato scelto e non vedo perché dovrei ‘rovinare’ tutto…".

Coldebella, il bilancio tra Bcl e campionato è lusinghiero. "È un percorso iniziato un anno e mezzo fa, tra le cose di cui sono più soddisfatto c’è la filosofia del club. In un ambiente in cui c’è sempre molta ansia stiamo costruendo basi solide. L’anno scorso abbiamo cambiato un solo giocatore (dentro Black e fuori Hervey, ndr) adesso ne abbiamo aggiunto uno (Faried, ndr). Cerchiamo di non farci prendere da mal di pancia improvvisi, scegliamo giocatori che siano complementari".

L’anno scorso c’era una squadra di talento con molti ‘up and down’, quest’anno quasi l’opposto. "Sì, soprattutto play e guardia e al fianco di Faye volevamo un’ala capace di aprire il campo (Cheatham, ndr). Assieme al grande talento di Winston credo che un giocatore di sacrificio come Barford sia perfetto. In un mondo in cui le statistiche individuali ‘decidono’ i contratti non è facile trovare un giocatore come lui. Ogni domenica si spreme in difesa contro l’avversario più pericoloso…Ma fatemi dire una cosa. Si parla poco dei ragazzi italiani, fondamentali. La crescita di Uglietti è sotto gli occhi di tutti, il lavoro di Vitali invece viene un po’ sottovalutato. È in scadenza, vi anticipo che ci piacerebbe averlo ancora con noi in futuro. Si sta creando un rapporto intenso con la città e la stessa cosa vale per Smith che, quando smetterà, credo che Reggio non debba farsi scappare".

Come coach o in ufficio? "In qualsiasi ruolo, ma soprattutto come allenatore. Ha un’esperienza sconfinata e un’altissima credibilità internazionale. Grazie a lui abbiamo più appeal nel reclutare i giocatori, quando qualcuno cerca informazioni su Reggio e vede che qui sono stati bene lui, Black, Galloway diventa più facile. Detto questo: Smith giocherà anche l’anno prossimo e sarà con noi".

La crescita di Faye? "Ha fatto passi importanti, ma da quelli come lui, a cui tengo molto, pretendo ancora di più. Deve avere sempre fame, voglio che alzi ancora il livello. Ad aprile i fratelli Suljanovic e Deme (talento del vivaio, ndr) diventeranno italiani di formazione, Momo (Faye, ndr) a giugno: sono tutti prodotti del nostro vivaio: è un grande orgoglio".

C’è chi teme che con una sua partenza potrebbe seguirla Priftis…"Ho già detto che questo è il periodo dei rumors…Priftis è un coach di livello Eurolega, ma a Reggio sta benissimo e sarà qui anche l’anno prossimo. Qui c’è un ambiente perfetto, il suo lavoro viene apprezzato e lui è supportato dall’ambiente. Come i reggiani è un lavoratore infaticabile ed è molto caparbio, quasi testardo, nel senso migliore del termine".