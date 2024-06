Unahotels Contratto più lungo per Chillo

La Pallacanestro Reggiana riparte dagli italiani. Dopo la conferma di Sasha Grant, l’estensione di Lorenzo Uglietti e quella imminente di Michele Vitali, nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche quella di Matteo Chillo. L’ala-pivot è attualmente alle prese con la prima fase della riabilitazione dopo l’intervento al menisco effettuato lo scorso 4 giugno, ma è considerato un valore importantissimo all’interno dello scacchiere di coach Priftis sia dal punto di vista tecnico/tattico che umano.

Il lungo bolognese ha già un contratto in essere fino al giugno del 2025, ma le parti stanno dialogando per arrivare ad un ulteriore prolungamento. Dopo un inizio molto difficile, Chillo è cresciuto assieme al resto della squadra e dalle Final Eight di Coppa Italia in poi è diventato un punto di riferimento. Coach Priftis, complice un rendimento di Atkins a dir poco ondivago, gli ha anche aperto le porte del quintetto base e lo ha saputo valorizzare per quelle che sono le sue caratteristiche: buona presenza a rimbalzo e capacità di aprire il campo con il tiro da tre. Come succede anche nelle valutazioni che si fanno per Uglietti, le cifre di Chillo (3,3 punti e 2,3 rimbalzi in 15’ ) non danno l’idea dell’importanza ‘strategica’ che questo ragazzo del ’93 può avere all’interno del gruppo biancorosso.

Non è quindi un caso che – dopo l’estensione di Priftis fino al 2026 – il club stia lavorando per consolidare le basi del ‘teamwork’ a disposizione del tecnico greco che ha imparato a fidarsi dei ‘suoi’ italiani.

Partirà, invece, Alessandro Cipolla che ha comunque svolto un lavoro molto prezioso dietro le quinte, mettendo la propria affidabilità al servizio del gruppo soprattutto per quel che riguarda gli allenamenti. Al suo posto arriverà però un altro giovane, sempre italiano, ma di ottime prospettive come Filippo Gallo.

Il play classe 2004 è reduce da un’ottima stagione con l’Assigeco Piacenza (6,6 punti e 3,1 assist in 21’ di media) che gli è valsa il titolo di miglior giocatore Under 20 della Serie A2.

A fare gola di questo ragazzo sono anche le capacità fisiche (195 cm per 84kg) e atletiche che ne delineano un potenziale ancora tutto da ‘scoprire’ e che sembra costantemente in crescita.

Insomma, sarà certamente un acquisto ‘di prospettiva’, ma da cui è lecito aspettarsi già adesso qualche bella risposta.

Francesco Pioppi