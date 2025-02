Unahotels, dai e vai in infermeria . Torna Winston, si fa male Vitali

Emergenza infortuni in una sfida già decisiva in Basketball Champions League lontano da casa. Va avanti, senza un attimo di respiro, la Unahotels che, archiviata la vittoria contro Cremona, deve ora fare i conti con i problemi provenienti dell’infermeria.

Coach Priftis dovrà, infatti, fare a meno del capitano Michele Vitali che durante il match di sabato sera si è chiamato fuori, sedendosi in panchina dopo un risentimento muscolare nella zona dell’inguine. Il giocatore si è sottoposto ieri ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato un piccolo versamento all’altezza dello psoas sinistro; per questo motivo lo staff tecnico biancorosso ha deciso all’ultimo minuto di non farlo partire con la squadra per Smirne visto che non avrebbe potuto giocare domani contro i turchi del Petkim Spor.

L’ala bolognese resterà a Reggio per fare ulteriori esami e terapie in questi giorni e le sue condizioni saranno valutate a metà settimana per capire se potrà esserci o meno a Treviso domenica prossima.

Quindi, se, come annunciato da coach Priftis nell’immediato post-partita di sabato, Winston domani sarà del match, non lo sarà il capitano, metronomo indispensabile nello scacchiere di coach Priftis, soprattutto in difesa, in un match da vincere per le ambizioni in chiave secondo posto e conseguente qualificazione al turno successivo di coppa.

Per l’ennesima volta sarà chiesto un extra-sforzo ad alcuni giocatori che dovranno colmare i minuti di capitan Vitali, sperando che i piccoli segnali di miglioramento di Jamar Smith visti sabato sera, si traducano in un ritorno ai propri standard per l’esterno americano, indispensabile per la truppa reggiana. Chi, invece, con una prestazione super, ha dimostrato di essersi pienamente ristabilito dall’infortunio patito contro la Virtus Bologna nella prima gara dell’anno nuovo, è il pivot Momo Faye che contro Cremona ha sfiorato la doppia-doppia con 20 punti e 9 rimbalzi, dando sfoggio della sua incontenibile fisicità.

"Stiamo vivendo un periodo molto impegnativo - dice il golden boy senegalese -, purtroppo qualche giocatore non è al cento per cento ma dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare e rimanere uniti. Fisicamente ora sto bene, sto recuperando dall’infortunio al ginocchio. Contro Cremona abbiamo colto una bella vittoria giocando aggressivi, correndo e aprendo il campo nel secondo tempo: era una partita fondamentale per noi, dopo due sconfitte di fila casalinghe in campionato".

Cesare Corbelli