Unahotels, facci sognare anche in Europa

Una vittoria per continuare ad inseguire il sogno europeo. La Pallacanestro Reggiana torna in pista per la terza partita del ‘Round of 16’ della Basketball Champions League affrontando il Baxi Manresa. Un match che si preannuncia importantissimo in ottica qualificazione. Nel ‘girone K’ il Tenerife è infatti saldamente al primo posto (2 vinte e nessun ko) e saranno verosimilmente i catalani – che alle 20 arriveranno in via Guasco – a giocarsi con la Unahotels la seconda piazza, valida per accedere ai ‘quarti di finale’.

È vero che anche caso di sconfitta ci sarebbero altre tre occasioni per provare a recuperare terreno (martedì prossimo in casa con Tenerife, il 18 a Manresa e il 25 al ‘Bigi’ con il Petkimspor), ma se maturasse una sconfitta, bisognerebbe poi fare qualcosa di eccezionale per raddrizzare la barca, augurandosi che il passivo non sia troppo ampio. Carpe diem, dunque. Rispetto al campionato, Priftis potrà avere a disposizione Gombauld che contro Sassari è rimasto in tribuna per turnover. Un ‘rinforzo’ di spessore, in grado di dare un contributo tangibile sotto i tabelloni assieme ai totem Faried e Faye.

Il top scorer degli avversari è Derrick Alston, ala grande da 17,8 punti a partita, seguito dall’esterno Obasohan (12,3) e dalla guardia tiratrice Hunt (11,4). Sono queste le principali bocche da fuoco degli spagnoli che viaggeranno ai ritmi (molto alti) dettati dal play Dani Perez (5,1 assist ad incontro) e dal suo ‘omologo’ Mario Saint-Supery, talentino del 2006 che smazza 4,5 passaggi vincenti di media. Concettualmente sarà una sfida tra due tipi di pallacanestro diametralmente opposte, perché Manresa fa del ‘corri e tira’ il proprio punto di forza ed è il secondo miglior attacco della ‘Bcl’ (94 punti) mentre a Reggio piace difendere duro, servire la palla in area e possibilmente controllare il flusso del gioco con Winston (6,3 assist di media).

Questo non significa che i biancorossi si troveranno davanti ad una retroguardia ‘ballerina’ (il Baxi segna 24,1 punti di media sulle palle perse degli avversari, la Unahotels ‘solo’ 15, per esempio), ma è chiaro che sarà la Unahotels a dover mettere subito in chiaro quale sarà lo spartito dell’incontro. Con tanti impegni così ravvicinati (domenica si tornerà già in campo con Trapani) e un Manresa che trova spesso protagonisti diversi, sarà molto importante avere risposte concrete anche da chi esce dalla panchina come Vitali, Smith e Uglietti che negli ultimi mesi si sta esprimendo su livelli probabilmente mai toccati in carriera. Non è ancora una gara da dentro o fuori, ma non siamo molto lontani da una dinamica di questo tipo.