Unahotels in laguna piena di cerotti

"Grant contro Venezia non ci sarà, il suo problema al piede destro non è risolto, Smith invece in questi giorni non si è allenato perché ha ancora la febbre, ma credo che riuscirà a raccogliere le energie e sarà in campo a Venezia, così come Vitali. Entrambi l’altra sera in coppa hanno fatto uno sforzo extra perché volevano esserci, ma non siamo al top, compreso il sottoscritto che è ammalato".

Coach Priftis non è al meglio, proprio come la sua Pallacanestro Reggiana che domani alle 18,15 proverà in ogni caso ad espugnare il ‘Taliercio’, cercando di dare continuità dopo le convincenti vittorie ottenute con Tortona, in campionato, e poi martedì sera nella ‘Basketball Champions League’ contro i polacchi dello Slask Wroclaw. Coach Priftis, che tipo di avversario è la Reyer e che partita si aspetta?

"Sarà certamente una gara molto complicata, Venezia è un’ottima squadra, con un roster molto lungo e con una base di giocatori di esperienza che sono rimasti dall’anno scorso, questo ovviamente li agevola.

Per noi sarà una trasferta in cui dovremo dare il massimo possibile in termini di concentrazione, energia, dialogo e fase offensiva. Per vincere servirà una Pallacanestro Reggiana al top".

Visti i precedenti recenti, con la squadra di Spahija che a maggio vi ha eliminato al primo turno di playoff, ci potrebbero essere per voi delle motivazioni in più?

"È una stagione molto diversa questa, così come lo è il campionato che secondo me si è alzato parecchio di livello.

Dobbiamo concentrarci molto su noi stessi, poi è chiaro che magari in qualche ragazzo che era qui anche l’anno scorso questa rivalità può accendere una motivazione in più, ma non credo che complessivamente possa essere questo a spingerci a fare uno sforzo extra".

Entrambe le squadre arrivano da una settimana piena, in cui hanno giocato le coppe europee. Voi avete superato lo Slask Wroclaw in ‘Bcl’ e loro hanno battuto Ankara in Eurocup, sono impegni che possono stimolarvi e aiutare una squadra a crescere oppure crede che la fatica possa invece condizionarvi?

"Un po’ di entrambe le cose, sicuramente è una cosa ottima dal punto di vista psicologico perché vincere in un contesto competitivo ti aiuta a crescere, ma allo stesso tempo anche la fatica fisica è un fattore da tenere in grande considerazione, soprattutto per noi che andremo là con un giocatore in meno (Grant, ndr) e dobbiamo gestire parecchi acciacchi che ci stanno impedendo di allenarci come avremmo voluto".