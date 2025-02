Unahotels in Senegal a caccia del futuro Faye

L’Adidas Next Gen Tournament, ovvero l’Eurolega giovanile, è ormai diventata una manifestazione di casa per diversi gioielli della cantera biancorossa. Due anni fa, questa prestigiosa kermesse lanciò verso i palcoscenici della massima serie l’ultimo gioiello, in ordine cronologico, del settore giovanile Unahotels, Momo Faye che fu addirittura nominato nel miglior quintetto dell’intera manifestazione. L’anno scorso fu la volta dei fratelli Suljanovic, Omer e Imran, insieme a Yadde, mentre nella tappa di Ulm, appena conclusa, hanno brillato Deme e Samb. Un serbatoio, quello della cantera, che si impreziosisce ogni anno grazie alla collaborazione con l’agenzia Dba Academy di Dakar in Senegal. "Seppur non ci siano accordi vincolanti dai due lati – dice il responsabile del settore giovanile dell’Unahotels Andrea Menozzi – c’è una buona relazione con le persone dell’academy senegalese. Siamo soddisfatti perché si sono dimostrate persone serie, in un panorama dove non sempre è così. Questa collaborazione va avanti da alcuni anni perché c’è reciproca soddisfazione".

Menozzi, oltre alle ottime relazioni, i fatti parlano chiaro: tanti talenti qui sono esplosi o si stanno mettendo in mostra. "La nostra storia di ragazzi dall’Africa, inizia con Russel Tchewa, arrivato tramite altri canali. Il primo, invece, che è arrivato tramite questa Academy è stato Cham, già destinato a venire in Italia ma noi siamo stati i primi in grado di adempiere iter burocratici molto vincolanti; poi sono arrivati Deme, Faye, Yadde e Samb".

Come si svolgono le visite a Dakar? "Durante gli allenamenti ci sono momenti in cui mi limito ad osservare e poi una parte dove interagisco con loro per vedere come reagiscono agli stimoli. Nell’ultimo viaggio, oltre a me erano presenti tecnici di Rimini, Brindisi, Baskonia, Zalgiris Kaunas e Ferrara. Anche con loro siamo in buoni rapporti, ovviamente c’è un po’ di concorrenza, ma in un clima di rispetto".

Una collaborazione destinata a durare. "Finché funziona, andremo avanti con loro, ma non precludiamo altre strade, anzi sono arrivati anche altri ragazzi dall’estero come i fratelli Suljanovic tramite altri canali".

Futuri arrivi? "Ragazzi interessanti se ne vedono sempre, ma vanno fatte valutazioni sia in ambito sportivo che personale: il reclutamento non riguarda giocatori ma ragazzi minorenni e questo comporta una serie di attenzioni che non riguardano solo il lato sportivo, ma tanti altri aspetti a cui teniamo parecchio".

Un’attività che completa una preziosa collaborazione con le società del territorio. "Il reclutamento estero è compatibile con la formazione dei ragazzi italiani, anzi è un aiuto reciproco per creare un contesto di crescita per tutti".

Cesare Corbelli