Unahotels, la missione è blindare il 5° posto

La sconfitta al fotofinish con Pistoia conferma come la Pallacanestro Reggiana debba ancora crescere parecchio nella gestione dei finali di gara, ma l’obiettivo ‘quinto posto’ è ancora lì, perfettamente intatto e a portata di mano. Nonostante la beffa maturata in Toscana, l’Unahotels non ha praticamente perso terreno perché la squadra di coach Brienza, pur vincendo lo scontro diretto, resta ‘virtualmente’ dietro, in sesta posizione, grazie alla differenza canestri tra il match di andata e quello di ritorno. Definirla come una ‘sconfitta indolore’ è certamente eccessivo perché i rimpianti sono tanti, ma diciamo che non ha compromesso proprio nulla.

Per essere sicura di staccare il biglietto per i playoff a Reggio può bastare battere Napoli e poi evitare uno scarto di 19 punti nell’ultima trasferta di Sassari. In poche parole: è fatta. E potrebbe addirittura arrivarci anche senza più vincere una gara. Quello che ci preme sottolineare però è l’importanza del piazzamento finale che potrebbe essere decisivo nella composizione della griglia della postseason. Adesso come adesso, arrivare quinti significherebbe affrontare Venezia al primo turno: un avversario nettamente più abbordabile rispetto agli altri (Milano, Virtus e Brescia).

L’Unahotels ha quindi il destino ancora tra le proprie mani e per capirlo basta dare un’occhiata al calendario della ‘Pr’ (28 punti) e delle altre rivali ovvero Pistoia (28), Derthona (26), Trento (26) e Napoli (24). I biancorossi – ad eccezione della trasferta a Bologna – hanno partite con un coefficiente di difficoltà medio-basso. In primis i due ‘match ball’ in casa con Brindisi e Napoli e poi, all’ultima giornata, si andrà a Sassari che a quel punto potrebbe non avere più nulla da chiedere al campionato. Vincendo tre gare su quattro si avrebbe quindi la (quasi…) matematica certezza di chiudere la regular season al quinto posto anche perché sembra improbabile che una tra Pistoia, Derthona e Trento possa fare quattro su quattro. I toscani infatti andranno a Pesaro, ospiteranno Brindisi, saliranno a Trento e chiuderanno in casa con Varese (che potrebbe giocarsi la salvezza proprio all’ultima…).

Oltre a questo, Brienza potrebbe perdere Varnado he è uscito per infortunio nel match contro la Unahotels. Trento e Derthona si sfideranno nella prossima giornata e poi entrambe troveranno sul proprio cammino la Virtus Bologna (Derthona in casa, Trento fuori). Napoli è invece la squadra più in crisi dell’intera Serie A ed è reduce da cinque sconfitte consecutive che hanno creato un’aria irrespirabile dentro e fuori lo spogliatoio. Coach Milicic anche ieri è sbroccato in conferenza stampa, puntando il dito contro i propri giocatori e accusandoli di essere egoisti. Anche l’allenatore dei partenopei però dovrà farsi un esame di coscienza perché il suo atteggiamento, che gli costa falli tecnici a ripetizione, è costantemente sopra le righe.