Unahotels, l’azzardo si è dimostrato vincente. Senza Hervey, Atkins e Chillo sono esplosi

L’azzardo giocato dal management e dallo staff tecnico Unahotels sul tavolo del campionato di serie A, ovvero mettere fuori rosa Kevin Hervey che, fino a quel momento (correva il 2 febbraio) era stato il miglior giocatore della squadra, nonché uno dei talenti più cristallini mai visto alle latitudine reggiane, può già definirsi vincente?

A guardare i risultati e il gioco espresso dalla truppa di coach Priftis, si direbbe di sì. Silurarlo ha indubbiamente migliorato la coesione di squadra ma, soprattutto, ha permesso al gruppo biancorosso di ritrovare e valorizzare due elementi che con l’ingombrante presenza tecnica del citato Hervey non erano riusciti a inserirsi appieno nelle dinamiche del team: ossia Darion Atkins e Matteo Chillo.

Dal punto di vista del collettivo, la Pallacanestro Reggiana senza il funambolo texano ha mostrato maggiore voglia di sacrificarsi, più volontà di aiutarsi tra giocatori nei momenti di difficoltà, e in generale una migliore attitudine, oltre che, sotto il profilo tecnico, confermare sempre maggiore solidità tra le mura amiche (quasi 82 punti segnati di media e appena 73.5 subiti, a fronte dei 79.3 realizzati lontano dal PalaBigi dove, oltretutto ne incassa più di 90) dove sta mettendo i mattoni più importanti (82% di vittorie casalinghe, con i pregiati scalpi di Bologna e Venezia) verso l’obiettivo playoff.

Per quanto concerne invece il salto di qualità individuale, come ci si attendeva ma non era affatto scontato, dopo la partenza di Hervey è migliorato in maniera esponenziale il rendimento delle due ali forti, o numeri 4 che dir si voglia, del mosaico reggiano: Atkins e Chillo. Il lungo americano è salito di tono in tutte le principali voci statistiche che lo coinvolgono maggiormente: passando dai 6 punti di media totalizzati nelle prime 18 giornate di campionato, agli 11 delle ultime cinque partite (contando anche le due sfide alla Final-Eight di Coppa Italia con Virtus Bologna e Napoli). In salita anche i rimbalzi arpionati: da 3.7 a 4.6 per match, il numero di conclusioni tentate (prima dell’addio a Hervey "Darione" scoccava circa 5 tiri da da 2 e 1 da 3 di media, ora ne tenta 7 dalla media distanza e 2 dalla lunga) e soprattutto il minutaggio. Sino alla 18esima giornata infatti Atkins giocava circa 20’, oggi invece la sua presenza sul parquet si attesta a oltre 27 minuti ogni partita. Per non farsi mancare nulla poi il 31enne atleta del Maryland, ha raddoppiato il numero delle stoppate rifilate agli avversari (compresa quella che, di fatto, ha indirizzato verso le sponde biancorosse la recente partita con Trento) per un totale di 10 nelle ultime cinque gare.

Non è da meno Matteo Chillo che, analogamente al suo collega a stelle e strisce, impiegato prevalentemente da ala forte ha avuto modo di mostrare tutte le sue qualità e le ragioni che hanno convinto l’estate scorsa a metterlo sotto contratto.

Il lungo bolognese è passato dal giocare poco più di dieci minuti per gara quando in organico c’era Hervey, agli attuali 21,2. Ha triplicato i punti segnati (ora sono oltre 6 di media contro i precedenti 2.2) ed è passato dall’arpionare un misero rimbalzo a partita, a quasi 5.

Tutto questo ha giovato alla sua tranquillità, ed efficacia, sul parquet.

Al punto che in uno dei suoi punti di forza, il tiro da 3, è passato dal 29,4% di percentuale di realizzazione al 55%. Tutto quanto sopra in attesa che la Pallacanestro Reggiana inserisca al meglio il neoacquisto Tarik Black che, si auspica, possa dare alla squadra quel quid in più necessario a centrare i playoff.