Unahotels, non bastano tre quarti perfetti Finale da horror, Tenerife rimonta e vince

REGGIO EMILIA74TENERIFE84

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Winston 9 (3/6, 0/4), Barford 12 (1/6, 2/4), Grant 2 (1/1, 0/1), Gombauld 2 (1/2, 0/1), Faried 14 (7/8); Uglietti (0/4), Faye 10 (5/8), Smith 9 (3/3, 0/1), Cheatham 13 (2/3, 3/5), Vitali 3 (0/1, 1/2). N.e.: Chillo, Gallo. All.: Priftis.

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas 22 (6/11, 2/8), Kramer 25 (1/2, 7/9), Scrubb 13 (3/3, 1/1), Abromaitis 2 (1/1, 0/1), Shermadini 2 (0/2); Costa 4 (1/2, 0/1), Sastre 3 (0/1, 1/3), Guerra 5 (1/2, 0/1), Doornekamp 8 (1/2, 2/7), Riga. N.e.: Kostadinov All.: Vidorreta.

Arbitri: Kozlovkis (Let), Vulic (Cro), Manniste (Est)

Parziali: (20-14, 40-31; 61-51)

Note: T.l.: Reg 10/12 Ten 17/23. Rimb.: Reg 31 (Faried e Faye 7) Ten 35 (4 con 5). Ass.: Reg 18 (Uglietti 6) Ten 22 (Huertas 8). F. Tec.: Fernandez al 19’15" (37-31), Vidorreta al 20’ (40-31). Spettatori 2.134.

Tre quarti perfetti non bastano. Quando giochi contro i migliori è necessario superare i propri limiti per arrivare al successo. La Pallacanestro Reggiana ieri sera ci è andata vicina, perché Tenerife – che incassa la nona vittoria in altrettante gare in questa Bcl – è stata messa alle corde per lunghi tratti, ma poi ha fatto quello che è tipico delle grandi squadre: è stata più fredda nel momento decisivo.

Sul + 5 firmato da un alley-oop clamoroso di Faried (69-64) quando mancavano cinque minuti al suono della sirena, gli spagnoli hanno piazzato un break mortifero di 12-0 che ha spezzato le gambe alla Unahotels.

Due triple del solito Kramer (cecchino d’altri tempi che non a caso andrà probabilmente al Real Madrid…) e poi una dell’inossidabile Huertas con altri tre tiri liberi (Guerra e ancora Kramer) e la squadra di Vidorreta è scappata via (69-76 al 37’) senza guardarsi più indietro. Peccato davvero, perché la zona 3-2 sfoderata da Priftis aveva tolto certezze e fluidità agli avversari e dato grande fiducia a Reggio, capace di volare fino al +16 (51-35 al 23’). Faried aveva compilato una serie di highlights che riempiranno le classifiche per i prossimi due mesi, ma anche Faye e Barford avevano fatto buone cose. Poi però sul rettilineo finale non c’è stata abbastanza lucidità. Winston ha perso un paio di palloni importanti e alcune triple sono entrate e uscite con un po’ di sfortuna. Nonostante questo la partita è stata palpitante e le cose da salvare sono diverse.

Per concludere però, un inevitabile messaggio alla società: serve qualcuno che pulisca il parquet dal sudore in maniera adeguata. Ieri sera Barford è scivolato rovinosamente perdendo la palla del possibile -5 (72-80) a 70 secondi dalla fine. La partita sarebbe probabilmente andata ugualmente a Tenerife, ma a questo livello non è onestamente ammissibile. E non è la prima volta che ci sono problemi col parquet del PalaBigi: già nell’ottobre scorso contro Brescia, si era assistito a diverse ‘planate’, col rischio di incolumità per i giocatori. Una questione che va risolta al più presto.